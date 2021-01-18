Dikkatsiz misiniz? İşte 9 dikkat toplama önerisi

Dikkat eksikliği çok küçük yaşlarda başlamasına karşın genelde okul çağında fark edilir. Dikkat toplama yoğunluğu, hız ve konsantrasyon süresini etkilediği için de öğrenme ve uygulama konusunda kişileri engelleyebilir. Bu noktada dikkat toplamak için çözüm yolu aramak kaçınılmaz olur.

Dikkat toplama yoğunluğu, zeka düzeyi, ilgi alanları, eğitim ve çevre koşulları gibi farklı nedenlere bağlı olarak değişebilir. Dikkat toplamak için verilen öneriler de bu koşulları ortadan kaldırmakla ilişkilidir. Yalnızca oturuş pozisyonunuzu değiştirerek daha dikkatli bir insan haline gelebileceğiniz gibi kısa molalar vererek de dikkat toplama konusunda size yardımcı olabilir.

İşte dikkat toplamak için uygulayabileceğiniz 9 öneri...

1. Adım: Zamanı planlayın

Kendinizi yapacağınız işe önceden hazırlayın. Önünüze bir hedef koyun ve uymaya çalışın. Örneğin ders çalışacaksanız o gün kaç konu bitireceğinizi belirleyin.

2. Adım: Ortam Oluşturun

Bulunduğunuz yerde bilgisayar, telefvizyon gibi dikkat dağıtan unsurlar olmamasına özen gösterin. Müzik, gürültü, kalabalık ve insanlardan uzak durabileceğiniz stabil bir ortam yaratmaya çalışın.

3. Adım: İşinizi Oturarak Yapın

Meşgul olduğunuz işi oturara kdeğil, yatarak yapın. Ders çalışırken, kitap okurken ya da herhangi konsantrasyon gerektiren bir iş yaparken yatarak yapmayın. Bu tarz işleri yaparken koltuğa ya da yatağa uzanmanız kısa sürede uykunuzun gelmesine neden olacaktır.

4. Adım: Motive Olun

Kendinizi yapacağınız işe kanalize edin. Sıkıntı ve stresten uzak durmaya çalışın. Dikkatinizi toplamanızı engelleyen içsel faktörlere izin vermeyin.

5. Adım: Bölümlere Ayırın

Üzeirnde çalıştığınız konuyu parçalara ayırın. Bri konuya bölümler halinde bakmak bütün olark bakmaktan daha kolaydır.

6. Adım: Ara Verin

Çalışma sürecinde sık sık ara verin. Molalarda fiziksel ve ruhsal olarak rahatlamaya çalışın.

7. Adım: Sabah Saatlerinde Çalışın

Çalışmak için sabah saatlerini seçin. Bu saatlerde beyin öğrenmeye daha açıktır. Çalışırken bol su içmeyi ihmal etmeyin.

8. Adım: Özel Konulara Zaman Ayırın

Dikkatinizi dağıtan konuları düşünmek için özel olarak zaman ayırın. Mesela yazın çıkacağınız tatili ya da sevgilinizi düşünmek amacıyla çalışma saatleriniz dışında bir süre belirleyin. Böylece beyninizin belirlediğiniz zamanlar dışında bu konulara takılmasını önleyebilirsiniz.

9. Adım: Yaratıcı Drama Egzersizleri Yapın

Yaratıcı drama çalışmalarının dikkat toplamaya yönelik egzersizlerini uygulayın. Bunun için drama kursuna gidrek drama eğitimi alabilirsiniz.

Dikkat dağınıklığı zamanınızdan çalar. Buna izin vermeyin. Yaşamın her dakikası sandığınızdan daha önemli.