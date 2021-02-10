Dipkarpaz ve Kaleburnu'nda test sonuçları açıklandı

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Dipkarpaz ve Kaleburnu'nda yapılan teslerin negatif çıktığını duyurdu.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Dipkarpaz ve Kaleburnu'nda yapılan teslerin negatif çıktığını duyurdu.

Coşkun'un açıklaması şu şekilde:

Sevgili Dipkarpaz Ve Kaleburnu halkım;

Dün yapılan 340 PCR testimizin sonucu negatiftir. Bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Buğün negatif çıktığı için rahatlayıp yarını pozitifleştirmeyelim. Aldığımız önlemlere devam edelim. Herşey bizlerin sağlığı için. EVDE KAL , SAĞLIKLA KAL.