Dipkarpaz ve Kaleburnu'nda test sonuçları açıklandı

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Dipkarpaz ve Kaleburnu'nda yapılan teslerin negatif çıktığını duyurdu.
Coşkun'un açıklaması şu şekilde:
Sevgili Dipkarpaz Ve Kaleburnu halkım;
Dün yapılan 340 PCR testimizin sonucu negatiftir. Bu mutlu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Buğün negatif çıktığı için rahatlayıp yarını pozitifleştirmeyelim. Aldığımız önlemlere devam edelim. Herşey bizlerin sağlığı için. EVDE KAL , SAĞLIKLA KAL.
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