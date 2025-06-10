Dipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Dipkarpaz; Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, bayram tatili süresince Karpaz bölgesinde yaşanan çevre tahribatına sert tepki gösterdi.
Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Borak, tatilcilerin doğaya karşı duyarsız davranışlarını fotoğraflarla belgeledi. Paylaşımında, deniz kenarlarına bırakılan çöpler, mangal yapmak için kırılan ağaçlar ve eşeklere yönelik kötü muamelelere dikkat çekti.
Borak, “Terbiysizlikte sınır yok! Deniz kenarlarına bırakılan çöpler, mangal yakmak için kırılan ağaçlar, eşeğe yapılan akıl almaz hareketler… İnsanlık dışı bu davranışları tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı.
Karpaz’ın doğal güzelliklerinin korunması gerektiğini vurgulayan Borak, çevreye zarar veren kişilere seslenerek şu çağrıda bulundu:
“Karpaz’ı böyle sevip sahip çıkacaksanız, Allah aşkına bırakın, kalsın.”
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