  • BIST 9090.11
  • Altın 3692.265
  • Dolar 37.9899
  • Euro 41.0216
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Disiplin Tüzüğü geri çekildi: YDP'nin Bekirpaşa Lisesi'nde yapacağı eylem ertelendi

» »
YDP, başörtüsü krizi nedeniyle planladığı Bekirpaşa Lisesi önündeki protesto eylemini, tüzüğün geri çekilmesi üzerine erteledi.
Disiplin Tüzüğü geri çekildi: YDP'nin Bekirpaşa Lisesi'nde yapacağı eylem ertelendi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), başörtüsü konusunda bazı okullarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yarın Bekirpaşa Lisesi önünde yapmayı planladığı protesto eylemini ertelediğini duyurdu.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, yazılı açıklamasında “Okullarımızda son günlerde baş gösteren başörtüsü krizi ile ilgili Mecliste bir konsensüs arayışı ortaya çıkmış ve bu amaçla da ilgili Tüzük yeni bir düzenleme için geri çekilmiştir. YDP olarak daha önce duyurduğumuz Bekirpaşa Lisesi önündeki eylemimizi ileri bir tarihe erteliyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Öztürkler, Yenierenköy-Karpaz bölgesinde incelemelerde bulundu18 Mart 2025 Salı 11:03
  • Long Beach bölgesinde trafik kontrollü bir şekilde sağlanacak17 Mart 2025 Pazartesi 09:44
  • İskele Long Beach’de trafik akışı kontrollü sağlanacak14 Mart 2025 Cuma 10:38
  • İskele Long Beach’de tamirat ve temizlik nedeniyle trafik yarın kontrollü sağlanacak13 Mart 2025 Perşembe 19:09
  • İskele’de Kültür ve Sanat Şöleni: 14. Kültür&Sanat Günleri Sunay Akın ile Başladı10 Mart 2025 Pazartesi 17:37
  • İskele Belediyesi, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla bölgede yaşayan kadınlara fidan hediye etti10 Mart 2025 Pazartesi 13:28
  • İskele’de Trafik Kazası Uyuşturucuyla Bağlantılı Çıktı07 Mart 2025 Cuma 14:59
  • Ziyamet'de trafik kazası...İşte detaylar...06 Mart 2025 Perşembe 19:52
  • Kıbrıs Türk Kasaplar Birliği’nden Ramazan süresince yüzde 10 indirim06 Mart 2025 Perşembe 15:24
  • İskele'de Sahte emlakçılar sahte beyanla bir kişiden 150,000 Stg. para aldı05 Mart 2025 Çarşamba 14:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti