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SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse yakalandı: 'Dualarınızı bekliyorum'

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Türkiye’de koronavirüs salgını karşısında eleştirilere de neden olan "normalleşme" adımları hayata geçirilirken vaka sayılarındaki artış hızı kesilmiyor.
Diyanet İşleri Başkanı koronavirüse yakalandı: 'Dualarınızı bekliyorum'

Uzunca bir süredir 10 binin üzerinde devam eden vakalarda özellikle mutasyona uğramış ve araştırmalar sonucu daha ölümcül ve bulaşıcı olduğu tespit edilen korona türü yaygınlaşıyor.

Bu karamsar tablo da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da koronavirüse yakalanan son isim oldu.

Erbaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı duyuruyla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Cuma günü koronavirüs testi yaptırdığını belirten Erbaş, testinin pozitif çıktığını, genel durumunun ise iyi olduğunu dile getirdi.

Erbaş, paylaşımında şunları kaydetti:

“Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.”

5 Mart 2021 verilerine göre, 137 bin 885 kişiye uygulanan testten 11 bin 322 kişide koronavirüs tespit edildi.

68 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 746 bin 158'e yükseldi.

Günlük vaka sayısı ise 11 binin üzerine çıkmış durumda.

 

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