Doç. Dr. Aygenç; "Bölgenin Sanat ve Kültürünün Merkezindeki Önder Konumunu Korumayı Hedefliyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, eğitici kadrosu güçlendirilmiş, programlarını yenilemiş, atölye olanaklarını genişletmiş olan bir fakülte olarak yeni akademik yıla başladıklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göe, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılına hiç eksilmeyen heyecanının verdiği dinamikle başladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Aygenç, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, sanat ve tasarım eğitimi yanında sanat kültürü alanlarında varlığını ve öncü rolünü kanıtladığını belirtti.

Doç. Dr. Aygenç, “Her yeni başlangıç bir heyecandır. Bu duygu sanat üretenlere hiç yabancı değildir. Hangi aşaması olursa olsun, eğitim alanında da böyledir heyecanla ve umutla yeni bir öğretim dönemine başlamak. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılına da hiç eksilmeyen heyecanının verdiği dinamikle başlıyor. Aramıza yeni katılan öğrencilerimizin daha ilk adımlarında yaşayarak, üreterek öğrenmenin farkını ve keyfini farkederek kısa zamanda uyum sağlayacaklarına inancım tam" dedi.

Hem Çağdaş Eğitim Hem de Sanat Kültür Alanlarında Öncü bir Rol Üstenlenen Fakülte…

2018-2019 öğretim yılına alanında uzman öğretim yüesi kadrosuyla programlarını yenilemiş, atölye olanaklarını genişletmiş olarak başlayacaklarını belirten Doç. Dr. Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bünyesine 2006 yılında katılan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin geçen süreçte çağdaş sanat ve tasarım eğitimi ile sanat kültürü alanlarında varlığını ve öncü rolünü kanıtladığını söyledi.

Doç. Dr. Erdal Aygenç, Grafik Tasarım ve Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik) alanlarında yetkin ve dinamik kadrosu ile nitelikli geleceğin sanatçılarını-tasarımcılarını yetiştirmeyi misyon edinen Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretim programlarının yanı sıra gerçekleştirdiği sanatsal, kültürel ve akademik etkinliklerle de dünya ile bağlarını sürekli geliştiren bir yapıya sahip olduğunun altını çizdi.

Doç. Dr. Aygenç; "Bölgenin Sanat ve Kültürünün Merkezindeki Önder Konumunu Korumayı Hedefliyoruz”

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Erdal Aygenç, kendi alanlarına ilişkin gelişmeleri dünya ölçeğinde takip eden, bunları değerlendirip programlarını yenileyip dönüştürebilen, içinde yer aldığı coğrafyada ve yurtdışında ihtiyaç duyulan akademisyenlerin yetiştirilmesine katkı sağlayan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin, bölgenin sanat ve kültürünün merkezindeki önder konumunu devam ettirmeyi hedef olarak belirlediğini vurugladı.

Doç. Dr. Erdal Aygenç şöyle devam etti; "Adanın tarihi ve kültürel zenginliklerine duyarlı olan, bunların korunup “insanlığın ortak değerleri” olarak gelecek kuşaklara aktarılmasında sorumluluk duyan Fakültemizde konuya ilişkin yüksek lisans ve doktora tezleri gerçekleştirilmektedir. Böylece salt içinde bulunduğu coğrafyaya değil, tüm sanat ve kültür dünyasına hizmet vermektedir.”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne Sahip Bir Üniversitenin Bünyesinde Yer Almak Onur ve Gurur Verici…

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde temelleri atılan, modern ve çağdaş alandaki tüm yapıtların sergilenmesine fırsat verebilecek bir alt yapıyla ve mimariyle inşa edilecek olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne sahip bir üniversitenin bünyesinde yer almanın kendileri için onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aygenç, “Sanat ve tasarım yolculuğuna bizlerle devam edecek olan tüm öğrencilerimize ve çalışma arkadaşlarıma başarılı bir öğretim yılı diyorum” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.