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Doğu Akdeniz: Türkiye'nin 'Mısır açılımı' Yunanistan'ı harekete geçirdi, Miçotakis Sisi'yi aradı

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Türkiye'nin Mısır ile deniz yetki alanlarının belirlenmesi için müzakerelerin başlayabileceğini açıklaması, Yunanistan'ı harekete geçirdi.
Doğu Akdeniz: Türkiye'nin 'Mısır açılımı' Yunanistan'ı harekete geçirdi, Miçotakis Sisi'yi aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu yöndeki açıklaması sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'yi telefonla aradı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Pazartesi günü Kahire'ye giderek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile "iki ülke arasındaki enerji işbirliği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri görüşeceği" açıklandı.

Yunanistan basında çıkan haberlere göre Dendias'ın amacı, Mısır'ı, Türkiye'nin ilan ettiği kıtasahanlığı ile çakışan 18 no'lu parsel için çıkardığı ruhsatla ilgili olarak "en yetkili kişiden bilgi almak".

Yine Yunanistan basınında bazı yorumcular ise Dendias'ın Mısır'dan bu "hassas" bölge için çıkartılan ruhsatın değiştirilmesini ve başka bir bölge için ruhsat çıkarılmasını isteyeceğini yazdı.

Türkiye de Mısır'ın iki ülke arasındaki kıtasahanlığı sınırlarını göz önünde bulundurarak 18 no'lu parsele ruhsat çıkarmasını takdir etmişti.

Yunanistan'ın ise son hamleleriyle, Ağustos ayında Mısır ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına "zarar verecek olası hamlelerin önüne geçmeyi amaçladığı" bildiriliyor.

Atina'nın, Mısır'ın Kıbrıs ve Yunanistan ile yürüttüğü üçlü enerji ittifakını anımsatarak, Türkiye ile yapacağı olası görüşmelerde iki ülke arasındaki enerji anlaşmalarını göz önünde bulundurmasını talep edeceği belirtiliyor

EastMed'e alternatif mi?

Öte yandan İsrail, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs'ın ABD'nin de desteği ile Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğal gazın Avrupa'ya taşınmasını öngören ve Türkiye'yi "by-pass" eden EastMed denizaltı boru hattı projesine bir alternatif projenin gündeme getirildiği bildiriliyor.

Yunanistan basınında Türkiye dışında bu kez Kıbrıs'ı da "by-pass" eden bu alternatif projenin Yunanistan, Mısır ve Libya'nın gündeminde olduğuna dair haberler yayımlandı.

EastMed projesinin gerek maliyeti gerekse inşası için tahmin edilen zamanın uzunluğu ve yaşanacak zorluklar nedeniyle, Doğu Akdeniz gazının Mısır-Libya arasında karadan inşa edilecek boru hattının, daha sonra Libya'dan Girit adasına ve oradan Mora Yarımadası üzerinden İtalya'ya yönlendirecek bir boru hattının "daha hesaplı" olacağına inanıldığı belirtiliyor.

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