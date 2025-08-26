Doğu Akdeniz Üniversitesi 2025 YKS’de lisans programlarında zirveye yerleşti

2025 YKS sonuçlarına göre Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 2 bin 271 öğrenci yerleşti, lisans programlarında en yüksek doluluk sağlandı.

Ülke genelinde yerleşim oranları azalırken, Doğu Akdeniz Üniversitesi doluluk sayısını artırarak öne çıktı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl toplam 2 bin 271 öğrenci yerleşti. Bunların 1.805’i lisans, 466’sı ise ön lisans programlarına kayıt hakkı kazandı.

GENEL YERLEŞİM DÜŞERKEN DAÜ'YE YERLEŞENLERİN SAYISI ARTTI

2024 yılında toplam 2.185 öğrencinin yerleştiği DAÜ, 2025 yılında bu sayıyı 2.271’e çıkararak yüzde 70 doluluk oranına ulaştı. Bu artış, ülke genelinde yerleşme oranlarının düştüğü bir dönemde DAÜ’yü öne çıkardı.

LİSANS PROGRAMLARINDA EN YÜKSEK YERLEŞİM

Lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısı 2024’te 1.676 iken 2025’te 1.805’e yükseldi. Bu sonuçla DAÜ, lisans düzeyinde en yüksek öğrenci yerleşimini sağlayan üniversite olarak lider konumunu sürdürdü.

EŞDEĞER ÖĞRENCİ SAYISINDA DAÜ LİDER

Toplam yerleşen 2.271 öğrenciden 1.254’ü eşdeğer öğrenci olarak DAÜ’yü tercih etti. Böylece DAÜ, hem lisans hem ön lisans programlarında ülke üniversiteleri arasında eşdeğer öğrenci sayısı açısından liderliğini korudu.

SAĞLIK ALANINDA yüzde 100 DOLULUK

2025 YKS sonuçlarına göre DAÜ’nün sağlık programları yüksek ilgi gördü. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. DAÜ'den yapılan açıklama bu sonucu, "DAÜ’nün sağlık alanındaki akademik kadrosu ve uluslararası akreditasyonlarının öğrenciler üzerindeki tercih etkisini bir kez daha ortaya koydu" ifadeleriyle duyurdu.

Hasan Kılıç: DAÜ, ÖĞRENCİLERİNE SADECE BİR DİPLOMA DEĞİL, ULUSLARARASI BİR VİZYON KAZANDIRMAKTADIR

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, sonuçların DAÜ’nün güçlü akademik kadrosu, uluslararası akreditasyonları ve kaliteli eğitim anlayışının bir göstergesi olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kılıç, “DAÜ, öğrencilerine sadece bir diploma değil, uluslararası bir vizyon kazandırmakta ve dünya standartlarında eğitim sunmaktadır. KKTC’de akademik yolculuğa başlayacak tüm öğrencileri sevgiyle karşılıyoruz. DAÜ’yü tercih eden öğrencilere ise akademik yolculuklarında başarılar diliyorum” dedi.