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Dolar, 14,80 lirayı aştı

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Dolar, 14,80 lirayı aştı
Dolar, 14,80 lirayı aştı

Dolar/TL 14,80 lirayı aştı.

Güne 14,65 liradan başlayan dolar, saat 14.21 itibariyle 14,81 liradan işlem görürken, TL'deki kayıp yüzde 1'i aştı.

Euro ise aynı saatlerde 16,42 liraya yükseldi. Euro güne 16,26 liradan başlamıştı.

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