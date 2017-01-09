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Dolar 3,67'yi de aşarak haftaya rekorla başladı!

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Dolar 3,67'yi de aşarak haftaya rekorla başladı!
Euro/TL ise yüzde 0.09 kazançla 3.8635 seviyesinde

Dolar/TL, Pazartesi günü tüm zamanların rekorunu kırdı. Haftanın ilk işlem gününde lira karşısında yukarı yönlü seyir izleyen dolar, 09:04'te 3.6715 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem gördü.

Euro/TL ise yüzde 0.09 kazançla 3.8635 seviyesinde...

Bugün yurtiçinde Kasım ayı sanayi üretim verisi izlenecek. Yurtdışında ise kritik bir veri akışı bulunmuyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6340 lira, euronun satış fiyatı ise 3,8330 lira olmuştu.

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