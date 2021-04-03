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Dolardaki ve faizdeki artış otomobil satışlarında rekor getirdi

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Ocak-mart döneminde ise otomotiv yüzde 59.7 artışla, 198 bin 660 bine ulaştı. Bu, bugüne kadar görülmüş en yüksek çeyreksel satış…
Dolardaki ve faizdeki artış otomobil satışlarında rekor getirdi

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. 2021 yılı mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,4 artarak 76.357 adet oldu. Hafif ticari araç satışları da yüzde 98,3 artarak 20.071 adede çıktı.

Ocak-mart döneminde ise otomotiv yüzde 59.7 artışla, 198 bin 660 bine ulaştı. Bu, bugüne kadar görülmüş en yüksek çeyreksel satış…

Dünya’nın haberine göre ODD yetkilileri, faiz ve kur artışının talebi öne çektiğini, bu nedenle mart satışlarının beklentilerin üzerinde olduğunu vurguladılar. Önümüzdeki aylarda ise faizin yüksek olması ve kurdaki artışa bağlı olarak fiyatların yükselmesi, dolayısıyla satışların hız kesmesi bekleniyor.

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