Domuzlar joystick kullanarak oyun oynamayı öğrendi

ABD’de yapılan bir araştırmayla daha önce de ‘otur‘ gibi komutları yerine getirebilen, çoktan seçmeli puzzle’ları çözebilen domuzların sanılandan daha zeki olduğu anlaşıldı.

Purdue Üniversitesi’ndeki araştırmacılar dört domuza ekrandaki imleci kontrol etmek için joystick kullanmayı öğretti.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan araştırmada ödül mamaları kullanılarak domuzlara burunlarıyla joyctick’i kontrol etme eğitimi verildiği anlatıldı.

Araştırmacılar daha sonra domuzlara imleci dört duvar benzeri bir yapıdaki kenarlara çarptırdıkları bir oyun oynattı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte domuzlara ödül verildi.

Domuzlar başarılı oldukça oyundaki duvar sayısı azaltıldı. Araştırma ekibi son 50 oyunu üç, iki ve tek duvarın olduğu senaryolarda oynatarak analiz etti.