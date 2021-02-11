  • BIST 1.546
  • Altın 412,258
  • Dolar 7,0240
  • Euro 8,5253
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPilli:48 pozitif vaka!

Domuzlar joystick kullanarak oyun oynamayı öğrendi

» »
Domuzlara ödül yoluyla joystick kullanarak ekrandaki imleci hareket ettirme becerisi kazandırıldı.
Domuzlar joystick kullanarak oyun oynamayı öğrendi

ABD’de yapılan bir araştırmayla daha önce de ‘otur‘ gibi komutları yerine getirebilen, çoktan seçmeli puzzle’ları çözebilen domuzların sanılandan daha zeki olduğu anlaşıldı.

Purdue Üniversitesi’ndeki araştırmacılar dört domuza ekrandaki imleci kontrol etmek için joystick kullanmayı öğretti.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan araştırmada ödül mamaları kullanılarak domuzlara burunlarıyla joyctick’i kontrol etme eğitimi verildiği anlatıldı.

Araştırmacılar daha sonra domuzlara imleci dört duvar benzeri bir yapıdaki kenarlara çarptırdıkları bir oyun oynattı. Duvarın yıkılmasıyla birlikte domuzlara ödül verildi.

Domuzlar başarılı oldukça oyundaki duvar sayısı azaltıldı. Araştırma ekibi son 50 oyunu üç, iki ve tek duvarın olduğu senaryolarda oynatarak analiz etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bin 900 yıl önce olan maaş bordrosunda geçinilemediği ortaya çıktı10 Şubat 2021 Çarşamba 18:57
  • Seul’de belirti görülen kedi ve köpeklere Covid-19 testi yapılacak09 Şubat 2021 Salı 20:32
  • Mutlu olmak için ne yapmalıyız?08 Şubat 2021 Pazartesi 22:30
  • Baba, trans kızı kendini rahat hissetsin diye bikini markası yarattı: Her kız çocuğu parlamayı hak ediyor08 Şubat 2021 Pazartesi 22:10
  • Astronot Alan Shepard’ın Ay’da kaybettiği golf topları 50 yıl sonra bulundu07 Şubat 2021 Pazar 21:42
  • Ölen yakınının belgesine ‘corona’ yazılmasını istemeyen grup hastane çalışanlarına saldırdı07 Şubat 2021 Pazar 21:26
  • Black Panther dizi oluyor07 Şubat 2021 Pazar 12:35
  • KKTC’de koruma altında 34 sulak alan var07 Şubat 2021 Pazar 12:18
  • Üye olmayan giremez: Clubhouse 10 ayda, 2 milyon üyeli ‘Unicorn’ girişim oldu05 Şubat 2021 Cuma 23:49
  • Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını kanser tedavisinde yıkıcı etkide bulundu05 Şubat 2021 Cuma 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti