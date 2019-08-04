"Doping testinden başarıyla geçtiniz, hamilesiniz"

Anti-doping ajansına kendi idrar örneği yerine hamile bir arkadaşının idrar örneğini veren DJ Cooper, 24 Haziran 2020'ye kadar ceza aldı.

Bosna vatandaşlığı almaya yakın olan Amerikan vatandaşı olan DJ Cooper, 6 senedir Avrupa'da oynuyor. Cooper daha önce Panathinaikos, AEK, Monaco ve PAOK formaları giydi. Amerikalı oyuncu ayrıca Bosna takımında bir süre koçluk da yaptı.

Sözcü'nün Eurohoops'a dayandırdığı habere göre, muhtemelen doping testini pozitif hale getirecek araçlar kullandığı için anti-doping denetçilerine, kız arkadaşının idrar örneğini veren DJ Cooper, hiç beklemediği bir karşılık aldı. Denetçiler, doping testini başarıyla geçtiğini ancak Cooper'ın hamile olduğunu söyledi. FIBA, dolandırıcılık nedeniyle Cooper'ın lisansını askıya aldı.