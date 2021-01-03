Dört yıl sonra gelen intikam: Kepçeyle girip 50 Mercedes'i hurdaya çevirdi

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in eskiden İspanya'daki fabrikasında çalıştığı düşünülen bir kişi, çaldığı kepçeyle araçları hurdaya çevirdi.

Olay, Kuzey İspanya'daki Bask Bölgesi'nde yer alan Vitoria şehrinde yaşandı.

Saldırgan, perşembe gecesi kepçeyle fabrikanın kapısını kırıp içeri girerek yeni araçların bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı.

Fabrikanın otoparkında sıfır model minibüs ve panelvan tipi araçların yer aldığı alana giren adam, kepçeyle 50'ye yakın araca zarar verdi.

Saldırgan araçlardan bazılarının kapı ve camlarını paramparça ederken, bazılarını da kepçeyle kaldırıp diğer araçların üzerine attı.

Birkaç dakika süren olay, güvenlik görevlisinin havaya uyarı ateşi açmasıyla sonlandı.

Olay yerine gelen polisler saldırganı tutuklarken, yerel medyada yer alan haberlerde adamın "eskiden saygın Mercedes-Benz çalışanlarından" olduğu belirtildi. 38 yaşındaki adamın 2016-2017 arasında Alman şirkette çalıştığı düşünülüyor.

Saldırgan, suç teşkil eden hasar verme eyleminden ötürü ceza alabilir. Yaşananlarsa "işle bağlantılı intikam saldırısı" olarak ele alınıyor.

Polis, adamın iş makinesini fabrikanın bulunduğu bölgeye 21 kilometre uzaklıktaki Legutiano şehrinden aldığını, dolayısıya saldırıyı planlı şekilde yaptığını düşünüyor.

Mercedes-Benz zararının milyonlarca euro olduğunu belirtirken, yerel medyanın ulaştığı kaynaklarsa bunun 2 milyon ila 5 milyon euro (yaklaşık 18 milyon ila 45 milyon TL) arasında olabileceğini belirtti.