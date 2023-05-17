Döviz bürosunda ele geçirilen 180 bin Dolar ve 200 bin Euro’yla ilgili Mali Şube devreye girdi

Girne’de bir döviz bürosunda ele geçirilen 180 bin Dolar ve 200 bin Euro parayla ilgili Mali Şube devreye girdi, bir kişi tutuklandı.

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Lidya Exchange isimli döviz bürosunda polis tarafında yapılan bir para işlemi soruşturmasında tespit edilen kayıt dışı paralar ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Gülşah Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, 12 Mayıs 2023 tarihinde 18.00 Raddelerinde Girne’de Ziya Rızkı Cad. üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Mağusa’da sakin Ahmet Barış Sağlamer’in yapmakta olduğu Lidya Exchange isimli döviz bürosunda aynı gün konu iş yerine USDT’ye çevrilmek üzere emanete bırakılan ve geri iadesi istenen 70 bin Doların soruşturulması esnasında konu iş yerine ait olmayan ve iş yerinde sorumlu müdür olan Kaplıca’da sakin zanlı Gülşah Demir tarafından emanete almış olduğu ancak kime ait olduğu yönünde izahat veremediği 180 bin Dolar ve 200 bin Euro para soruşturma maksatları için iş yerinden emare olarak alınıp zanlı Demir derdest emri ile tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlıdan izahat istendiğinde ise zanlının ‘parayı emanete bırakan kişiyi görse tanıyacağını ancak soy ismini bilmediği’ yönünde beyanda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis konu iş yerinin kamera incelemesinin devam ettiğini zanlının beyanlarının araştırılacağını ve aranan bir şahsın olduğunu belirterek 6 süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.