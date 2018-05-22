Döviz evlerinden ediyor

Taner ULUTAŞ

Dövizin büyük oranda değer kazanması üzerine ödeme güçlüğü içerisine giren Haspolat Belediye Evleri sakinleri ödeyemedikleri taksitleri nedeniyle mahkemeye verilmeye başlandı.

EV TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMİYORLAR

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından, yapımına başlanacağı günlerde, Sosyal Konut olarak yapılacağı ileri sürülen, ancak daha sonra özel bir şirkete devredilen Haspolat Belediye Evleri, söylenenin aksine bir konuma sokulunca ev sahipleri, dövizin rekor üstüne rekor kırması sonrasında, taksitlerini ödeyemez duruma geldi. Büyük sıkıntı yaşayan ev sahipleri hükümetten yardım beklentisi içerisine girdi.

"EVLER ÖĞRENCİYE KİRALANIYOR

Sosyal Konut olarak yapıldığı gerekçesi ile bütçelerine uygun olduğu düşüncesi ev sahipleri tarafından alınan evler, dövizin yükselmesi nedeniyle sahiplerini sıkıntıya soktu. Taksitlerini ödeyemeyen bazıHaspolatBelediye Evleri sakinleri çareyi evlerini öğrenciye kiralamakta buldu. Hatırı sayılır bir sayıda öğrencinin, sosyal konut olarak yapılan Haspolat Belediye Evlerinde kalmaya başladığı ve ev sahiplerinin de daha ucuz buldukları evlere taşındıkları öğrenildi.

TAKSİT 3 KATINA YÜKSELDİ

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın bölgeye yaptığı ziyarette,şikâyetlerini dile getiren Haspolat Belediye Evleri sakinleri, yaptıkları açıklamada, “Önceleri evlerin sosyal konut olarak yapılacağı ve maliyetlerinin de düşük olacağı bizlere söylenmişti. Ancak daha sonra Euro üzerinden ödediğimiz kiralar dövizin yükselmesi sonrasında ödenemez duruma geldi. Dar gelirli aileleriz. Eve girerken 550 TL dolayında olan taksitlerimiz şimdi 1900 ile 2000 TL’ye kadar yükseldi. Ödeyemeyenler mahkemeye veriliyor ve evlerimiz ellerimizden alınıyor. Hükümet ve belediye bu duruma bir çare üretsin” dedi.

DÖVİZ SABİTLENSİN RAHAT EDELİM

Bölge sakinleri açıklamalarına devamla, “KKTC’nin para birimi Türk Lirasıdır. Bizler Türk Lirası ödenirken, rekor üstüne rekor kıran döviz karşısında eriyen Türk Lirasının getirdiği sıkıntıları artık karşılayamıyoruz. Sonunda, evlerin aylık kira bedellerini ödeyemiyoruz.. Evlerimiz elden gidiyor. Hükümettin devreye girerek döviz kurunun ilgili firma ile anlaşarak sabitleşmesini istiyor” ifadesinde bulundu.

VERİLEN SÖZLER YERİNE GETİRİLMEDİ

“Geçmişte yine yükselen döviz ile ilgili sıkıntıya girmiştik. Hatta geçmişte de döviz kurunun sabitlenmesi için imza toplamıştık diyen bölge sakinleri, o zamanın hükümeti, toplanan imzalar ve yapılan eylemler sonrasında bize bu konuda destek vereceğini söylenmiş ancak verilen sözler bu güne kadar her zaman olduğu gibi yerine getirilmedi” ifadesinde bulundu.

HÜKÜMETTE RİCACI OLURUZ

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yapılan ricaya verdiği cevapta, “Haspolat Sosyal Konut evleri önceleri Belediye ile anlaşılarak yapılan evlerdir. Bu nedenle sosyal konutlara belediye evleri denildi. Ancak daha sonra bu evler özel bir şirkete verildi. Belediye ile ilgisi kesildi. Ev sahipleri olarak haklısınız. Çünkü yükselen döviz gerçekten sizleri zor durumda bırakıyor. Bu durumu Belediye olarak önleyemeyiz. Ancak tedbir alınması için hükümetten ricacı olabiliriz” dedi.