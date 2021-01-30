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Döviz Haftayı Nasıl Kapatıyor?

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Döviz Haftayı Nasıl Kapatıyor?
Döviz Haftayı Nasıl Kapatıyor?

Döviz kurları haftayı düşüşle kapattı.

Dolar:7.32

Euro:8.88

Sterlin:10.03

Gram Altın:433.52

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