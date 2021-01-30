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Döviz Haftayı Nasıl Kapatıyor?
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30.01.2021 09:25
Döviz Haftayı Nasıl Kapatıyor?
Döviz kurları haftayı düşüşle kapattı.
Dolar
:7.32
Euro
:8.88
Sterlin
:10.03
Gram Altın
:433.52
Etiketler:
son dakika
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kktc
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detay
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