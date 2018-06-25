Döviz ne olacak?

Dövizin bundan sonra ne olacağı merak ediliyor. Peki döviz ne zaman düşüşe geçecek?

Yazar: Şenay Şerefoğlu (Investing.com)

Dün yapılan seçimlerde Cumhur ittifakı mecliste çoğunluğu elde ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni sistemin ilk başkanı seçildi. Seçim belirsizliğinin atlatılması ile TL, haftaya pozitif başladı ve USD/TRY kuru 4,53 seviyesine geriledi.

Riskler bitti mi?

Seçim belirsizliğinin atlatılması piyasalarda olumlu karşılandı, ancak önemli riskler devam ediyor ki bu risklerin başında OHAL, TCMB’nin bağımsızlığı, ekonomik göstergeler ve maliye politikası geliyor.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası OHAL’in kaldırılacağının sinyalini vermişti ve OHAL kısa zaman içinde kaldırılırsa elbette TL pozitif olacak.

-TCMB’nin bağımsızlığına gelirsek, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesi durumunda daha etkin rol oynayacağını açıklaması ve seçilmesi merkezin özerkliğine dair endişelerin güncelliğini korumasına neden oluyor. Özellikle faiz politikasında bankanın baskı altında kalması TL’de değer kaybını hızlandırabilir. Buna karşın bankanın özerkliğine dokunulmaması ve bu yönde olumlu açıklamaların gelmesi ise endişeleri azaltacağı için TL’de değerlenme sağlayabilir. Ancak şimdilik bu kaygının devam etmesi TL’nin sınırlı toparlanma gösterme nedenleri arasında yer alıyor.

-Kamu maliyesi, bütçe gibi açıkların yüksek olduğu alanlarda hükümetin nasıl bir politika uygulayacağı ise en kritik alan ve açığı kapatmak için büyüme odaklı ekonomiden daha güvenli bir ekonomi politikasına geçilmesi TL’nin kan kaybını engelleyebilir. Ancak yeni sistemde nasıl bir ekonomik kadro oluşturulacağı ve nasıl bir politika izleneceğinin bilinmemesi piyasalarda bekleyişe neden oluyor ki bu da TL’nin sınırlı toparlanma göstermesine neden oluyor.

- Ekonomik göstergeler…. Enflasyon, cari açık, bütçe açığı, azalan güven endeksleri ve atan maliyetler, yukarıda belirttiğimiz nedenlerin sonucu ve bu alanlarda alınacak aksiyonlar göstergelerde de zamanla iyileşme sağlayabilir. Ancak bunun zaman alacağı bir gerçek ve enflasyonun Temmuz- Ağustos aylarında yüksek geleceği beklentisi TL’deki baskının da sürmesine neden olabilir.

Yeni sistemde ne, nasıl olacak?

Seçim belirsizliği biterken yeni sitemde ekonomik, adli, hukuki ve diğer alanlarda nasıl bir yönetim olacağı belirsizliğine girdik. Dolayısıyla bilinmezlik aynı zamanda risk de oluşturduğu için TL varlıklara talepte bekleme görülebilir.

USD/TRY kuru seçim sonuçlarına ilk tepkiyi yaklaşık %3 düşüş yaşayarak verdi ve kur 4,53 seviyesine geriledikten sonra 4,60 yakınlarında fiyatlanıyor. Volatilitenin düşük olması ve geri çekilmelerin de sınırlı kalmasının nedenlerini belirttik. Dolayısıyla bu nedenlerde görülecek iyi gelişmeler TL’nin değerlenmesini sağlayabilir. Kurda haftanın devamında gelecek olumlu gelişmelerle 4,45’e doğru düşüş görülebilir, ancak bu seviyenin de yüksek olduğunu tekrar belirtmek isteriz. Kısa vadede 4,45’in korunması yeniden 4,70 üzeri yükselişlere neden olabilir.

USD/TRY kurunda yakın vadede rahatlama için 4,20’lere doğru gerileme olması gerektiği kanaatindeyiz. Geri çekilmelerin 4,50-4,45 aralığında sınırlı kalması durumunda alım isteği artabilir.