  • BIST 7853.36
  • Altın 1829.235
  • Dolar 28.6929
  • Euro 31.2632
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAFilistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

Dr. Suat Günsel Camii temalı fotoğraf yarışmasına başvurular 26 Kasım’a kadar uzatıldı

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük ibadet merkezi olarak 11 Ocak 2024 tarihinde açılışı yapılacak olan Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 26 Kasım tarihine kadar devam edecek.
Dr. Suat Günsel Camii temalı fotoğraf yarışmasına başvurular 26 Kasım’a kadar uzatıldı

11 Ocak 2024’te gerçekleştirilecek açılışına, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinin en üst düzeyde davetli olduğu Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasında seçilecek 40 fotoğraf, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük ibadet merkezi olarak 11 Ocak 2024 tarihinde açılışı yapılacak olan Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 26 Kasım tarihine kadar devam edecek.

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii,  aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak. Kubbe ve minareleri altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip Dr. Suat Günsel Camii’nin, 104 penceresini renklendiren vitrayları Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının; yaklaşık bir yılda tamamlanan el işçiliği kubbe süslemeleri ise Özbek sanatçıların imzasını taşıyor. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı. Lefkoşa silüetinin önemli bir parçası haline gelen Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasında seçilecek 40 fotoğraf, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

Her katılımcı 5 eserle başvurabilecek!

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, herkese açık olarak düzenlenen “Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışmasına, her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. En az 300dpi ve 1MB çözünürlükte olması gereken fotoğrafların 30x40 santimetre boyutunda basıma uygun olması gerekiyor. Katılımcılar eserlerini yakindoguhaber@neu.edu.tr adresine göndererek yarışmaya katılabilecekler.

Son başvuru tarihi 26 Kasım!

Bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasının jürisinde ise Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok ve fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel, Buket Özatay ve Mustafa Evirgen yer alacak. Jürinin 28 Kasım’da yapacağı değerlendirme ile belirlenecek 40 fotoğraf ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ Gazetecilik Bölümü’nün düzenlediği “Medya Gezisi” ile geleceğin gazetecileri medya sektörünü yakından gözlemledi !12 Kasım 2023 Pazar 14:20
  • Yapay zekanın hukuk alanındaki etkileri Yakın Doğu Üniversitesi’nde tartışıldı11 Kasım 2023 Cumartesi 10:48
  • YDÜ'de gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sinema Sempozyumu devam ediyor07 Kasım 2023 Salı 17:49
  • 9 Eylül İlkokulu’ndan 120 öğrenci Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek eğlenceli ve ufuk açıcı bir gezi gerçekleştirdi03 Kasım 2023 Cuma 16:15
  • YDÜ Fizik alanında Türkiye'de ilk iki de...01 Kasım 2023 Çarşamba 12:02
  • YDÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları “model uydu” ile TEKNOFEST’te KKTC’yi temsil edecek  30 Ekim 2023 Pazartesi 15:00
  • Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusu, “Allegra Ensemble” konseri ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yaşandı29 Ekim 2023 Pazar 12:16
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı onuruna 100 eser sanatseverlerle buluştu28 Ekim 2023 Cumartesi 13:05
  • YDÜ Fizik Bilimleri’nde  Türkiye genelinde birinci, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanlarında ikinci oldu!26 Ekim 2023 Perşembe 17:53
  • Beş üniversitenin iş birliğinde TÜBİTAK 1001 desteği ile hayata geçirilecek projeye YDÜ ev sahipliği yapacak!24 Ekim 2023 Salı 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti