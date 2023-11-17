Dr. Suat Günsel Camii temalı fotoğraf yarışmasına başvurular 26 Kasım’a kadar uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük ibadet merkezi olarak 11 Ocak 2024 tarihinde açılışı yapılacak olan Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 26 Kasım tarihine kadar devam edecek.

11 Ocak 2024’te gerçekleştirilecek açılışına, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerinin en üst düzeyde davetli olduğu Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasında seçilecek 40 fotoğraf, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük ibadet merkezi olarak 11 Ocak 2024 tarihinde açılışı yapılacak olan Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasına başvurular 26 Kasım tarihine kadar devam edecek.

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC’nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak. Kubbe ve minareleri altın renkli paslanmaz çelik krom kaplamaya sahip Dr. Suat Günsel Camii’nin, 104 penceresini renklendiren vitrayları Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının; yaklaşık bir yılda tamamlanan el işçiliği kubbe süslemeleri ise Özbek sanatçıların imzasını taşıyor. Caminin dış yüzeyinde ise Kıbrıs adasına özgü beyaz taş kullanıldı. Lefkoşa silüetinin önemli bir parçası haline gelen Dr. Suat Günsel Camii için düzenlenen fotoğraf yarışmasında seçilecek 40 fotoğraf, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.

Her katılımcı 5 eserle başvurabilecek!

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından, herkese açık olarak düzenlenen “Dr. Suat Günsel Camii” temalı fotoğraf yarışmasına, her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. En az 300dpi ve 1MB çözünürlükte olması gereken fotoğrafların 30x40 santimetre boyutunda basıma uygun olması gerekiyor. Katılımcılar eserlerini yakindoguhaber@neu.edu.tr adresine göndererek yarışmaya katılabilecekler.

Son başvuru tarihi 26 Kasım!

Bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasının jürisinde ise Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok ve fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel, Buket Özatay ve Mustafa Evirgen yer alacak. Jürinin 28 Kasım’da yapacağı değerlendirme ile belirlenecek 40 fotoğraf ise Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenleyeceği sergide sanatseverlerle buluşacak.