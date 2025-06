Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda Mezuniyet Sevinci

Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nun Minik Mezunları Keplerini Attı

Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu öğrencileri mezuniyet coşkusunu Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonu’nda yaşadı.

Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı mezunlarını, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni ile uğurladı. Öğrencilerin büyük bir gururla keplerini havaya fırlattığı törende, aileler, öğretmenler ve okul yöneticileri de bu anlamlı ana tanıklık etti.

Yıl boyunca akademik, sosyal ve kültürel alanlarda büyük emek harcayan öğrenciler, bireysel ve takım çalışmalarıyla önemli başarılar elde etti. Sınıf içindeki özverili çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerine katılımları ve sergiledikleri dayanışma, törende bir kez daha takdir edildi. Müzik eşliğinde şarkılar söyleyip eğlenen öğrenciler, mezuniyet belgelerini alırken duygu dolu anlar yaşadı. Törenin heyecanı ve mutluluğu, veliler ile öğretmenleri de sardı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, bayrak devir teslimi ile devam etti. Bayrak devir teslimiyle, okulun değerleri ve sorumlulukları bir alt sınıfa simgesel olarak devredildi. Öğrenciler arasında birlik ve süreklilik duygusu oluşturan bu gelenek, okul kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını temsil etti.

Canan Gürkan: “Akademik başarı yanında dürüstlük, paylaşımcılık, sevgi ve saygı yolunda yürüyeceğinize olan inancım tamdır!”

Mezuniyet töreninde konuşan Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu Müdürü Canan Gürkan, yaptığı konuşmada öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Konuşmasında duygu dolu anlar yaşayan Gürkan, “Bugün burada hüznü, gururu ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Atatürk İlke ve Devrimleri ışığında ilerleyecek olan sizlerin; akademik başarı yanında dürüstlük, paylaşımcılık, sevgi ve saygı yolunda yürüyeceğinize olan inancım tamdır. Bu ailenin kapıları sizlere her zaman açıktır” dedi. Öğrencilerin eğitim yolculuğunda yol gösterici olan öğretmenlere ve bu sürece her zaman destek veren velilere de teşekkür eden Gürkan, “Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu ailesi olarak mezun olan tüm öğrencilerimize hayat yolculuklarında başarılar diliyor, dürüstlük, sevgi ve saygıyı her zaman rehber edinmelerini temenni ediyoruz. Yeni yolculuğunuzda başarı ve mutluluk sizinle olsun” ifadelerini kullandı.

Törende sınıf öğretmenleri Müjde Aldağ ve Kamil Yücelen de öğrencilerine duydukları inancı ve güveni dile getirdi. “Yolunuz açık, kalbiniz sevgiyle dolu, hayalleriniz büyük olsun” diyerek duygularını paylaşan öğretmenler, öğrencilerine gelecekte umut ve başarı dolu bir yolculuk diledi.