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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

DSÖ'den mutasyon uyarısı!

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Güney Afrika'da uygulaması durdurulan AstraZeneca aşısı, aşıların mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili endişe yarattı. DSÖ, aşı üreticilerini mutasyonları dikkate almaya çağırdı.
DSÖ'den mutasyon uyarısı!

Güney Afrika'da uygulaması durdurulan AstraZeneca aşısı, aşıların mutasyonlar üzerindeki etkinliğiyle ilgili endişe yarattı. DSÖ, aşı üreticilerini mutasyonları dikkate almaya çağırdı.

İngiliz-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca aşısının Güney Afrika'daki uygulamasının durdurulmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) inceleme başlattı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Güney Afrika'nın, AstraZeneca aşısının etkinliğiyle ilgili uyanan şüpheler üzerine planlanan aşılamaları geçici olarak durdurması konusunda, "Bu her halükarda endişe verici bir haber. Bu gelişme, aşıların hızlıca üretilip insanlara ulaştırılmak zorunda kalındığını gösteriyor" dedi.

"Virüslerin mutasyona uğradığını biliyoruz. Ve aşıların etkili olabilmeleri için mutasyonlara uyumlu hale getirilmesi gerektiğini de biliyoruz" diyen DSÖ Genel Sekreteri, Salı günü DSÖ Strateji Grubu'ndan uzmanlarla bir araya geleceklerini ve AstraZeneca aşısı konusunda verilecek tavsiyeyi görüşeceklerini kaydetti.

Ülkelere yeni ortaya çıkarılan her tür mutasyonu DSÖ'ye bildirmeleri çağrısı yapan Genel Sekreter, gelişmeleri ancak bu şekilde takip edebileceklerini ve tepki verebileceklerini söyledi.

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