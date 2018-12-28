Dünya bu haberi konuşuyordu! Pentagon yalanladı

Pentagon, Esad rejiminin Münbiç ilçesine girdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon, Esad rejimi güçlerinin Münbiç ilçesine girdiği haberlerini yalanladı. Öte yandan DEAŞ karşıtı koalisyon, ''Münbiç'te askeri nitelikli herhangi bir değişiklik olmamıştır'' denildi.

ORTADA KESİNLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Esad rejimi Münbiç'te bayrak dikti' iddialarına yönelik yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik psikolojik çalışma ve eylem içerisinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ortada kesinleşmiş bir şey yok. 1 saat kadar önce arkadaşlarımızla görüştük, kesin bir şey söz konusu değil" dedi.

ÖSO DA İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Özgür Suriye Ordusu, 'Suriye ordusunun Münbiç'te kontrolü ele aldığı' bilgisini doğrulamadı. Suriye askerlerinin, YPG'nin bırakıp kaçtığı Münbiç'e girdiği iddiaları üzerine konuşan ÖSO Sözcüsü "Bu haberler yalan" dedi.