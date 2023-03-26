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SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem

Dünya Saati’nde ışıklar depremde hayatını kaybedenler için kapatıldı

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Her yıl 190'dan fazla ülke ve bölgede milyonlar, bir saatliğine iklim krizine dikkat çekmek için ışıklarını kapatarak Dünya Saati etkinliğinde koordine oluyor.
Dünya Saati’nde ışıklar depremde hayatını kaybedenler için kapatıldı

İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında iklim krizine farkındalık yaratmak için başlatılan ve yıllar içinde giderek yayılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliğinde bu yıl Türkiye’deki ışıklar 20.30’da deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak için kapatıldı.

190 ÜLKEDE MİLYONLARCA İNSAN KATILDI

Dün dünya genelinde gerçekleştirilen ‘Dünya Saati’ etkinliği kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 190 ülkeden milyonlarca insan bir saatliğine ışıklarını kapattı.

Etkinlik kapsamında, Sultanahmet Camii ve Fener Rum Patrikhanesi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklar kapatılarak etkinliğe destek verildi.

“KAYIPLARIMIZI ANIYORUZ”

WWF Türkiye tarafından yapılan açıklamada “Kayıplarımızı Anıyoruz, Türkiye’yi Yeşil İyileşme Seferberliğine Çağırıyoruz. Her yıl mart ayının son cumartesi dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için ses veriyor. Bu yıl Dünya Saati’nde depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, depremde zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğayla uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Galatasaray Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili, “Her yıl Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, doğayı koruma ve iklim krizi ile mücadelede farkındalığı artırma adına yapılan ışıkları kapatma etkinliği, bu yıl deprem felaketinde kayıplarımızı anma, deprem bölgesi ile dayanışma ve yeşil iyileşme çerçevesinde gerçekleştirildi” şeklinde paylaşımda bulunuldu.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da da Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Dünya Saati hareketine destek verildi. Etkinlik kapsamında Antik Yunan mimarisinin en ünlü yapılarından olan Parthenon Tapınağı’nın ışıkları söndürüldü.

Roma’nın simge yapılarından Kolezyum’un ışıkları söndürüldü.

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