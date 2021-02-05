  • BIST 1.527
  • Altın 411,316
  • Dolar 7,0510
  • Euro 8,4853
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:74 vaka..2 kişi havayolu ile geldi

Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını kanser tedavisinde yıkıcı etkide bulundu

» »
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını kanser tedavisinde yıkıcı etkide bulundu
Dünya Sağlık Örgütü: Covid-19 salgını kanser tedavisinde yıkıcı etkide bulundu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Doktor Hans Kluge, Covid-19 salgınının kanser tedavisinde yıkıcı etki yaptığı uyarısında bulundu.

DSÖ temsilcisi, Covid-19 salgını yüzünden kanser hastalarının tedavisinin Avrupa ülkelerinin üçte birinde aksadığını bildirdi.

Kluge, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, “Bölgede salgının kanser üzerindeki etkisi felaketten başka bir şey değil.” diyerek endişesini dile getirdi.

Bölgedeki 53 ülkeden üçte birisinde, salgın yüzünden gelen kısıtlamalar ve seyahat yasağı ile birlikte kanser tedavisinin tam olarak ya da kısmen kesildiği belirtilen açıklamada, bazı ülkelerde kanser ilaçlarının tükendiği ve içinde zenginlerin de yer aldığı çoğu ülkede kanser teşhisi çalışmalarının önemli ölçüde düştüğü uyarısı yapıldı.

Avrupa ülkelerinde ekonomik eşitsizliklerden dolayı kanser teşhislerindeki orantısızlığa da dikkati çeken DSÖ temsilcisi, 2020 yılının ilkbahar aylarında Hollanda ve Belçika’da getirilen ilk kısıtlamalar sırasında, kanser teşhisi oranlarının yüzde 30 ila 40 düşerken, Kırgızistan’dan bu oranın yüzde 90 çıktığı uyarısı yapıldı.

DSÖ’nün İngiltere için yaptığı tahmine göre, kanser teşhisi ve tedavisindeki gecikmeler önümüzdeki 5 yıl içinde bağırsak kanserinden ölümleri 15, meme kanserinden ölümleri ise yüzde 9 artırma riski taşıyor.

Avrupa’da kanser, şeker ve kronik solunum hastalıkları her yıl ölümlerin yüzde 80’inin temel nedeni olarak kayıtlara geçiyor.

 
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlardan 'Kovid-19 sürecinde de kanser tanı ve tedavilerinizi aksatmayın' uyarısı04 Şubat 2021 Perşembe 20:03
  • Forbes, Kuzey Kıbrıs’ı 2021’de Sahil Kıyısında En İyi Fırsat Sunan Ülke Olarak Gösterdi04 Şubat 2021 Perşembe 17:17
  • Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor04 Şubat 2021 Perşembe 09:55
  • Elon Musk’tan uzay çekilişi: Kazanan uzaya gidecek 4’ncü kişi olacak03 Şubat 2021 Çarşamba 22:32
  • Elon Musk: Twitter’ı bir süreliğine bırakıyorum02 Şubat 2021 Salı 23:20
  • LGBTİ+ aileleri: Çocuklarımızdan biri zarara uğratılsa, bunun hesabını kim verecek?02 Şubat 2021 Salı 23:02
  • Çin’de, sahte Covid-19 aşısı üretenlere operasyon: 80 kişi tutuklandı02 Şubat 2021 Salı 22:56
  • Hindistan’da çocuk felci aşısı yerine dezenfektan verilen çocuklar hastanelik oldu02 Şubat 2021 Salı 22:36
  • Kargoyla yolladığı dalağı kayboldu...‘Standart kargo’ olarak yollanmış02 Şubat 2021 Salı 21:11
  • Dyatlov Geçidi vakası:9 kişinin öldüğü gizemli olay açıklığa kavuştu02 Şubat 2021 Salı 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti