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Dünya son 50 yıldır her zamankinden hızlı dönüyor...1 gün 24 saatten daha kısa

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Resmi verilere göre son 50 yıldır Dünya kendi etrafında daha hızlı döndüğünden günler de kısaldı. Uzmanlar 'orta yol' bulmak için daha önce hiç denenmemiş olan 'negatif artık saniye'ye başvurmayı değerlendiriyor.
Dünya son 50 yıldır her zamankinden hızlı dönüyor...1 gün 24 saatten daha kısa

Resmi verilere göre son 50 yıldır Dünya kendi etrafında daha hızlı döndüğünden günler de kısaldı. Uzmanlar 'orta yol' bulmak için daha önce hiç denenmemiş olan 'negatif artık saniye'ye başvurmayı değerlendiriyor.

Daily Mail'in haberine göre resmi veriler son 50 yılda Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşünün hızlandığını gösteriyor.

Bunun bir sonucu olarak da 1 günün artık 24 saatten daha kısa olduğu belirtilen haberde, uzmanların bu farkı ortadan kaldırmak ve zamanı yeniden Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşüyle paralel hale getirmek için saniye silip silmemeyi tartıştığı aktarıldı.

 

Saniye silmek anlamına gelen 'negatif artık saniye'ye bu zamana kadar hiç başvurulmamıştı ama atomik saatle Güneş zamanını aynı hizada tutmak için 1970'lerden bu yana 27 'artık saniye' eklenmişti. 

1960'lardan bu yana, atomik saatler gün uzunluğunun son derece hassas kayıtlarını tutuyor ve son 50 yılda Dünya'nın kendi etrafında bir dönüşünü  24 saatten 86.400 saniye daha kısa bir sürede tamamladığını ortaya koydular. 

19 Temmuz 2020'de gün, tam 24 saatten 1.4602 milisaniye kısaydı. Bu, 1960’larda kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en kısa gün oldu.

2020'den önce en kısa gün 2005'te gerçekleşti, ancak bu rekor son 12 ayda 28 kez şaşırtıcı bir şekilde kırıldı.

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