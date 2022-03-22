Dünya yaşlanıyor: Yüzde 19 ile yaşlı nüfus oranı en yüksek Avrupa'da

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranı artmaya devam ederken nüfusu en yaşlı kıtalar arasında Avrupa önde geliyor.

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla 18–24 Mart "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak anılıp bu tarihlerde etkinlikler düzenleniyor.

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 10,0'u geçmesi, nüfusun yaşlanmasının göstergesi kabul ediliyor. Avrupa kıtası yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu kıtaların başını çekerken dünya genelinde 65 yaş ve üstü kişiler en fazla düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

Küresel nüfus yapısında yaşlı olarak kabul edilen 65 yaş ve üzerindekilerin sayısı her geçen gün artarken bunun toplumun hemen her yönünü etkilediği belirtiliyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık 1 milyarını 60 yaş ve üzerindekiler oluştururken nüfusun yaşlanması, en fazla ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerini ve ekonomilerini etkiliyor.

En yüksek yaşlı nüfus oranı Avrupa'da

Son on yıllarda hızla ve büyük oranda artış gösteren dünya nüfusu, 1999'da 6 milyar iken 2011'de 7 milyarı buldu, bu yıl ise BM verilerine göre dünya nüfusu 7,9 milyarı aştı.

Dünya nüfusunun yüzde 59,33'ü Asya kıtasında yer alırken 17,51'i Afrika, 9,77'si Avrupa, 8,37'si Güney Amerika, 4,73'ü Kuzey Amerika ve 0,56'sı Okyanusya'da bulunuyor.

İnternet üzerinden istatistik verileri sunan "Statista" şirketinin 2021'e ilişkin verilerine göre, yaşlı nüfus oranında yüzde 19 ile Avrupa başı çekerken burayı yüzde 17 ile Kuzey Amerika, yüzde 13 ile Okyanusya, yüzde 9 ile Asya ve Güney Amerika izledi. Ortalama yaşam sürelerinin en düşük olduğu Afrika kıtası ise yüzde 4 ile yaşlı nüfus oranı en düşük kıta oldu.

Almanya 17,78 milyonla Avrupa yaşlı nüfusuna en fazla katkıyı yapan ülke olurken burayı 13,76 milyonla İtalya, 13,16 ile Fransa ve 12,24 ile İngiltere takip etti.

BM'ye göre, 1950-2010 arasında ortalama yaşam süresi 46'dan 68 yıla çıkarken 2020'de bu oran 73,2'ye yükseldi.

"Statista"nın 2021 yılına ilişkin verilerine göre ise dünya nüfusunun yüzde 26'sını 15 yaş ve altındakiler, yüzde 10'unu ise 65 yaş ve üzerindekiler oluşturuyor.

En fazla yaşlı insan sayısı Çin'de

Yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 11,9 olan 1,4 milyar nüfuslu Çin, 166 milyonla en fazla yaşlı nüfusuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Bu ülkeyi ise 84,9 milyonla Hindistan, 52,76 milyonla ABD ve 35,58 milyonla Japonya takip ediyor.

Ortalama yaşam süresinde 85 yıl ile Japonya başta gelirken bu ülkenin ardından 84,25 yıl ile İsviçre, 84,07 ile Singapur, 84,01 ile İtalya geliyor.

Afrika kıtası en düşük yaşlı oranlarına sahip bölge olarak öne çıkarken Orta Afrika Cumhuriyeti 54,36 yıllık ortalama yaşam süresinin en düşük olduğu ülke oldu.

Dünyada her 8 kişiden biri 60 yaş ve üstünde ve BM'ye göre, doğurganlık oranları düşmeye ve ortalama yaşam süresi yükselmeye devam ettiği sürece dünyadaki yaşlıların sayısı istikrarlı şekilde artacak.

Dünya genelinde 2050'de 65 yaş üzerindeki insan sayısının 1,5 milyarı bulması ve yaşlı nüfusun, dünya nüfusunun yüzde 22'sini oluşturması bekleniyor.

Nüfus tahminlerine göre, 2050 itibarıyla yaşlı nüfusuna dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Asya kıtasının katkı sunması öngörülüyor.

Halihazırda dünya nüfusunun yüzde 12,3'ünü oluşturan 60 yaş ve üstü insanların 2050'ye kadar nüfusun yaklaşık yüzde 22'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Küresel ölçekteki yaşlı nüfusunun artmasının ülkelerin sağlık sistemlerine daha büyük yükler getirip sağlık harcamalarını artırabileceği iddia ediliyor.