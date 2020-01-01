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Dünya yeni yıla kutlama ve protestolarla girdi

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Dünya yeni yılı Sydney'den Londra'ya havai fişeklerle kutladı. Yeni yıla Avustralya'daki ölümcül orman yangınları, Hong Kong ve Hindistan'da protestolar ve Kuzey Kore'deki nükleer gerilimle girildi.
Dünya yeni yıla kutlama ve protestolarla girdi

Avrupa başkentlerinde insanlar yeni yıla Paris'te Zafer Takı, Londra'da Big Ben, Atina'da Parthenon Tapınağı ve Moskova'da Kızıl Meydan'da toplanarak havai fişekler eşliğinde girdi. Londra'da restorasyon yapılan Big Ben'in çanları olmadan ilk kez yeni yıla girildi.

New York'ta da Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, yeni yılı coşkulu bir biçimde kutladı. Avustralya'nın başkenti Sidney'de 100 binin üzerinde havai fişek patlatıldı. Avustralya'da orman yangınları nedeniyle yeni yıl kutlamaları birçok kentte iptal edilmişti. Binlerce kişinin yangınlardan kaçarak sahile sığındığı ülkede Eylül ayından beri devam eden yangınlarda en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Hong Kong'da protestocular 2020 yılını demokrasi yanlısı sloganlarla kutladı. Hong Kong'lu yetkililer güvenlik gerekçesiyle gece yarısı için planlanan havai fişek gösterilerini iptal etti.

Ancak yeni yıl kutlamaları arasında Kuzey Kore'den tansiyonu artıracak bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkesinin nükleer programını geliştirmeye devam edeceğini ve yakın bir gelecekte "yeni bir stratejik silah" geliştireceğini duyurdu.

Hindistan'da da binlerce kişi yeni yılda Müslümanları dışladığı gerekçesi ile vatandaşlık yasasını protesto etmek için sokaklardaydı.

Filipinler'de de havai fişekler nedeniyle çıkan yangınlarda en az bir kişi yaşamını yitirirken 160'dan fazla kişi de yaralandı. Filipinlerin başkenti Manila'da çıkan dört ayrı yangında 3 bin kişinin evsiz kaldığı aktarıldı.

Türkiye'de yeni yıl kutlamalarında İstanbullular Ortaköy'de DJ performansı ve havai fişek gösterisi, eşliğinde yeni yıla girdi. İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

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