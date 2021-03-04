Dünyadaki Covid-19 ölümlerinin yüzde 90’ı obezite oranları yüksek ülkelerde

Dünya Obezite Federasyonu (WOF) verilerine göre Covid-19 ölümlerinin yüzde 90’ı yüksek obezite oranlarının olduğu ülkelerde kaydedildi.

Bu her Covid-19 kaynaklı her 10 ölümden dokuzunun obezitenin yaygın olduğu ülklerde görüldüğü anlamına geliyor.

WOF raporuna göre, dünyadaki Covid-19 kaynaklı 2.5 milyon ölümün 2.3 milyonu aşırı kilolu nüfusun yüksek olduğu ülkelerede görüldü.

Yetişkin nüfusun yüzde 50’den fazlasının obez olduğu Britanya, ABD, İtalya gibi ülkeler en yüksek Covid-19 ölüm oranlarına sahip.

Nüfusun yarısından çoğunun aşırı kilolu olduğu ülkeler arasında Belçika en yükse ölüm oranın kaydedildiği ülke oldu. Belçika’yı sırasıyla Slovenya, Birleşik Krallık, İtalya, Portekiz ve ABD izledi.

Buna karşılık en düşük obezite seviyesine sahip Vietnam dünyada Covid-19 ölüm oranlarının en düşük olduğu ikinci ülke oldu.

Ortaya çıkan tablo hükümetlerin obeziteyle mücadele ve obez kişilere aşılarda öncelik tanınması çalışmaları için bir uyarı olarak nitelendirildi.