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‘Dünyanın en büyük patatesi’ sanıp Guinness’e başvurmuşlardı: Patates değilmiş

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‘Dünyanın en büyük patatesi’ sanıp Guinness’e başvurmuşlardı: Patates değilmiş
‘Dünyanın en büyük patatesi’ sanıp Guinness’e başvurmuşlardı: Patates değilmiş

Yeni Zelandalı bir çift ‘dünyanın en büyük patatesi’ni yetiştirdiklerini düşünerek başvurdukları Guinness Rekorlar Kitabı’ndan gelen yanıtla yıkıldı: Patates değilmiş!

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Yapılan teste göre patatesin aslında sukabağı olduğu anlaşıldı.

 

Colin Craig Brown, geçen ağustosta eşi Donna’yla birlikte bahçe işleriyle uğraşırken çapasına sukabağı denk geldi. Patates gibi göründüğünden ve tadının patates gibi olduğundan emindi.

Çiftin Duog ismini verdikleri bitki, sosyal medyada yayımladıkları şapkalı ve arabalı fotoğraflarından sona yerel çapta bir ün kazanmıştı.

Çift aylar süren fotoğraf, belge ve numune tesliminden sonra geçen hafta Guinness’ten kötü haberi bildiren e-postayı aldı: “Sevgili Colin, ne yazık ki örnek patates değil aslında bir sukabağı yumrusu (bitkinin yeraltındaki kökünün kalınlaşmış kısmı). Bu nedenle üzülerek başvurunuzu diskalifiye etmek zorundayız.”

Hala dondurucuda sakladıkları Doug gerçekten patates olsaydı 7,8 kilogramlık ağırlığıyla dünyanın en büyük patatesi olacaktı. Unvan hala 2011’de Britanya’da yetişen 5 kiloluk bir patatese ait.

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