  • BIST 2.401,96
  • Altın 970.127
  • Dolar 16.5918
  • Euro 17.241
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye ikinci sırada

» »
ABD merkezli global düzeyde araştırmalar yapan anket şirketi Gallup, dünyanın en sinirli ülkelerini sıraladı. Buna göre, Türkiye ikinci sırada yer aldı.
Dünyanın en sinirli ülkeleri açıklandı: Türkiye ikinci sırada

Global araştırma şirketi Gallup, ‘Global Emotions’ raporunu yayınladı. Raporda, dünyanın en sinirli ülkelerinin hangileri olduğu açıklandı. Buna göre, geçtiğimiz yıl üçüncü sırada olan Lübnan ilk sıraya yerleşirken, Türkiye de ikinci sırada yer alarak zirveyi zorladı.

Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralamasında Türkiye’yi sırasıyla, Ermenistan, Irak, Afganistan, Ürdün, Mali ve Sierra Leona takip etti.

Lübnan’da halkın yüzde 49’u kendisini ‘sinirli’ olarak tanımlarken, bu oran Türkiye’de yüzde 48 oldu. Yani halkın neredeyse yarısının sinirli olduğu belirlendi.

Pozitif duygularla ilgili yapılan araştırmanın sonuçlarında ise birinci sırada 82 puanla El Salvador yer aldı. Yani El Salvador, en pozitif ve mutlu ülke seçildi.

Raporu yorumlayan uzmanlar, devam eden sosyo-ekonomik kriz ve paraların sert değer kaybı karşısında bu sonuçların ‘beklendiğini’ açıkladı.

Gallup tarafından yayınlanan raporda, Lübnan’daki insanların yüzde 49’unun ankete ‘öfkeli’ olduğunu söylediği yer alırken, yıllar süren ekonomik çalkantı, yüksek enflasyonun ardından 2020’de Beyrut limanında meydana gelen büyük patlamanın da bu öfkeyi körüklediği öne sürüldü.

Gallup, Türkiye için ise şu ifadelerde bulundu: “Ukrayna’daki savaştan önce bile enflasyonla uğraşan ve son dönemde iyice otoriter bir hükümete sahip olan Türkiye’de öfke oldukça yüksekti”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karpuzu yıllardır yanlış tüketmişiz!25 Haziran 2022 Cumartesi 11:09
  • Erken ölüm riskine karşı uzmanlardan altın tavsiyeler24 Haziran 2022 Cuma 22:13
  • Çocuklarda ekran bağımlılığıyla gelen hastalıklara dikkat24 Haziran 2022 Cuma 17:44
  • Su altında bayılan ABD'li yüzücüyü koçu kurtardı23 Haziran 2022 Perşembe 10:17
  • Uzmanlar açıkladı: Uyurken üzerinizde çiftleşebilirler…22 Haziran 2022 Çarşamba 14:16
  • Stresin etkilerine bir yenisi daha eklendi: Konuşmamız değişiyor21 Haziran 2022 Salı 19:48
  • Bilim insanları, dünyanın en büyük tatlı su balığını buldu21 Haziran 2022 Salı 14:00
  • İngiltere'de bir fotoğrafçı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneşin etrafındaki silüetini fotoğrafladı21 Haziran 2022 Salı 13:44
  • 2.000 kişi incelendi… Akşamdan kalmalık 34 yaşında başlıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 20:16
  • Avrupa ve ABD havaalanlarında eşi görülmemiş ‘kaos’ yaşanabilir20 Haziran 2022 Pazartesi 18:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti