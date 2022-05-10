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Dünyanın en tehlikeli peyniri: Casu marzu

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Dünyada beslenme trendleri daha çok sağlıklı besinlere yönelse de halen sağlık için birçok tehlikesi bulunan ama yine de tüketilen yiyecekler bulunuyor.
Dünyanın en tehlikeli peyniri: Casu marzu

İtalya’nın Sardunya adası, bölgede son derece popüler olan 2009’da Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na ‘dünyanın en tehlikeli peyniri’ olarak geçen Casu Marzu’nun anavatanı olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en tehlikeli peyniri olan ‘casu marzu’nun hikayesi oldukça ilginç ve belki biraz mide bulandırıcı… Ama buna rağmen geleneksel İtalyan aileleri ve gurmeler hala bu peynire çok düşkün…

İtalya'nın Sardinya koyununun sütünden yapılan bu yumuşak peynir açıkta fermante olmaya bırakılıyor ki sinekler içine yumurtalarını bırakabilsin. Fermantasyonu yumurtalardan çıkan larvalar sağlıyor ve peynir içinde larvalar varken yeniyor.

BAZILARI KURTÇUKLARLA BİRLİKTE YİYOR

Üstelik işin tehlikeli kısmı peynirin içinde canlı larvaların olması değil ölü larvaların olması. Peynirdeki larvalar ölüyse bağırsak çeperine zarar verebiliyor ve ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor.

Casu Marzu, yerken gözlerinize dikkat etmeniz gereken nadir yiyeceklerden biri çünkü peynirdeki böcekler fırlayabiliyorlar. Bölgedeki bazı yerliler bu kurtçukları temizlemeyi tercih ederken bazıları ise doğal haliyle tüketiyor.

Casa Marzu, Akdeniz meralarını hatırlatan yoğun ve baharatlı bir tada sahip ve uzun süre ağızda kalıcı olmasıyla biliniyor.

AFRODİZYAK ETKİSİ…

Bazıları bunun bir afrodizyak olduğunu söylüyor. Diğerleri ise kurtçukların ısırmadan kurtulabileceği ve bağırsakta miyaz, mikro delikler oluşturabileceği için insan sağlığı için tehlikeli olabileceği konusunda ısrarlı…

Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İtalya’da da satışı yasak olan bu peynir Sardunya Bölgesi’nde karaborsa da satılıyor. Sardunyalı bir gastronom olan Paolo Solinas, “Kurtçuk istilası bu peynirin büyüsü ve zevkidir” ifadelerinde bulunurken, peynirin özellikle Haziran ayı sonlarında üretildiğini vurguladı.

Casu marzu, Sardunya’nın geleneksel bir ürünü olarak tescil edilmiştir ve yerel olarak korunmaktadır. Yine de, parazitlerin bulaştığı gıdaların tüketimini yasaklayan yasalar nedeniyle 1962’den beri İtalyan hükümeti tarafından yasadışı kabul ediliyor.

Peyniri satanlar 50 bin euro’ya kadar para cezası ile cezalandırılıyor. Ancak Sardunya yerlileri tüm bu yasaklamalara rağmen peyniri tüketmeye devam ediyor…

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