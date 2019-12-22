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Dünyanın en uzun süredir devam eden ikinci piyangosu 2.8 milyar euro dağıtacak

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İspanya'da yapılan çekilişin özelliği, mümkün olan en çok sayıda insanın kazanmasını sağlamak
Dünyanın en uzun süredir devam eden ikinci piyangosu 2.8 milyar euro dağıtacak

İspanya’nın dünyanın en uzun süreli ikinci piyangosu olarak bilinen ve şişman anlamına gelen geleneksel Noel piyangosu 'El Gordo' bugün gerçekleşecek. Bu sene yaklaşık 2.38 milyar euro dağıtılacak olan çekiliş, 1812'den beri düzenleniyor. 

GazeteDuvar'ın haberine göre, onlarca bilet sahibi, çekiliş için geleneksel olarak giydikleri kostümleriyle çekilişin yapıldığı Madrid Kraliyet Tiyatrosu’nun kapısında gece saatlerinden sıraya girdi.

Mümkün olan en çok sayıda insana kazandırmaya dayalı bir sistemi olan El Gordo'da her 100 bin bilet 170 set haline basılıyor. Tam biletler 200 euro olarak fiyatlandırılırken, yüksek fiyatlarından ötürü her tam bilet 20'şer euro değerinde olan ve 'decimo' olarak adlandırılan 10 alt bilete bölünüyor. Bu yöntemle tek bir kişi büyük ikramiyeyi kazanmıyor. İspanyollar geleneksel olarak aile üyeleri veya arkadaşlarıyla birlikte tam biletler alıyor; ödülü de bu şekilde binlerce kişi bölüşüyor.

Çekilişine İspanyol iç savaşında bile ara verilmemiş olan El Gordo, 1957’den yana televizyonda yayınlanıyor. Çekiliş üç saatten uzun sürüyor, kazanan numaralar çocuklar tarafından açıklanıyor. Kazananlar, bileti aldıkları piyangocuya giderek İspanyol şarabı ile kutlama yapıyor.

Kazananlara şanslı biletlerden birini satan piyangoncular Jose Maria Nogales ve eşi Paloma Rodriguez de kutlama yapanlar arasında.

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