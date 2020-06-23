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Dünya'ya Benzeyen Öte Gezegenlerde Volkanik Faaliyet Yaygın Olabilir

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Dünya'ya Benzeyen Öte Gezegenlerde Volkanik Faaliyet Yaygın Olabilir
Dünya'ya Benzeyen Öte Gezegenlerde Volkanik Faaliyet Yaygın Olabilir

Dünya'ya en çok benzeyen öte gezegenleri araştıran gök bilimciler, hepsinde volkanik faaliyet görülme ihtimalinin bulunduğunu tespit etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi, Gezegen Bilimi Enstitüsü ve Idaho Üniversitesinden bilim insanlarının 53 öte gezegenin jeolojik açıdan ne kadar aktif olabileceğine ilişkin modelleme çalışmasının ayrıntıları, "Publications of the Astronomical Society of the Pacific" dergisinde yayımlandı.

Gök bilimciler, kütleleri Dünya'nın en fazla 8, yarıçapları 2 katı olan bu gezegenlerde iç ısının ne olabileceğine ilişkin hesaplamalar yaptı. Modeller, tüm bu gezegenlerin volkanlar veya hidrotermal kaynaklar gibi komplike jeolojik özellikler için yeteri kadar enerjiye sahip olduğunu ortaya koydu.

Modeller ayrıca, öte gezegenlerin dörtte birinin buzlu yüzeylerinin altında okyanuslara ev sahipliği yapıyor olabileceğini gösterdi.

Modeller, bu öte gezegenlerden bazılarının Jüpiter'in Europa'sı, Satürn'ün Enceladus'u gibi buzla kaplı uydulara sahip olabileceğini de ortaya koydu.

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