Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.08’de merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem başta Düzce olmak üzere birçok ilde paniğe neden oldu.

DEPREMİN ARDINDAN ARTÇILAR YAŞANIYOR

Düzce’de 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 04.30’da merkez üssü Düzce’nin Çilimli ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Çilimli ilçesindeki deprem 8 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada “Düzce Gölyaka’daki depremin ardından 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı elektrik kesintileri uygulanmaktadır” denildi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Depremden sonra 4,5 ve 5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar beklenebilir. Ağır hasarlı ya da çatlak binalar varsa vatandaşların buralardan uzak durmasında yarar var” uyarısında bulundu. 12 Kasım 1999 depreminde yüzey kırığı kırılmayan 5-6 kilometre bir hat olduğunu belirten Tatar, “Sismik bir boşluk olarak duruyordu ve bu bölge yeni bir deprem oluşturabilirdi. Bugünkü deprem ile bu hat kırılmış oldu” dedi.

BİR KİŞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Düzce’de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. Düzce’de korkuya kapılan bazı vatandaşlar yüksekten atlamak sonucu yaralandı. Bazı binalarda çatlaklar oluştu.

Düzce Çay Mahallesi’nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel’in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi’nde toplanan vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini ileten Bolu Valisi Erkan Kılıç, gazetecilere, Düzce’deki depremin Bolu’da da hissedildiğini söyledi.

Vatandaşların daha önce yaşanan depremlerden dolayı ister istemez bu olaylarda tepki verdiğini anlatan Kılıç, “Vatandaşlarımızın bazıları dışarıya çıkmış. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Bir kişi 3’üncü kattan atlama neticesinde yaralandı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyor, hayati tehlikesi yok. Onun dışında ufak tefek panikle beraber 20 vatandaşımız yaralandı.” diye konuştu.

Kılıç, bazı binalarda ufak tefek çatlakların olduğunu belirterek, “Daha çok sıva düşmesi. O tür bilgiler geldi. Çok ciddi değil. Tarama çalışmaları devam ediyor.” dedi.

Kentte meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisinin bulunmadığını vurgulayan Atay, ekiplerin saha taramasının devam ettiğini bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI: UYKUDAYDIM, ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili kendilerine ulaşan yaralanma ya da can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.

Özlü, depremin ardından kentteki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Depremin çok şiddetli hissedildiğini belirten Özlü, şunları söyledi:

* Uykudaydım, çok şiddetli hissettik. Bütün evin dolap kapıları açıldı, birtakım cam eşyalar kırıldı. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, ölüm haberi yok çok şükür. Depremi bundan yaklaşık 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız ancak son dönemdeki yeni kuşak buna çok alışkın değil. İnsanların büyük bir kısmı dışarıda, caddede şu anda.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da depremle ilgili şu ana kadar kendilerine net bilgi ulaşmadığını vurgulayarak, “Depremden hemen sonra ekiplerimiz sahaya çıktı, çalışmalarına başladı.” bilgisini verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: BÜYÜK BİR HASAR SÖZ KONUSU DEĞİL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı televizyonların canlı yayınında Düzce’de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm bölge valileri ile yaptıkları görüşmelerde ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda bir can kaybının söz konusu olmadığı bilgisinin bulunduğunu belirten Soylu, “İlk bilgi panik dolayısıyla yüksek atlama sonucu ağır yaralanmaydı. Düzce’de tedavi görüyor. Küçük yaralanmalar var eşya düşmesi sebebiyle. Panikten kaynaklanan birtakım yaralanmalar söz konusu ama onun dışında bir can kaybı yok.” dedi.

Köylerdeki taramaların, özellikle de Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramaların tamamlandığını belirten Soylu, “Birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil. Ama bu taramalarımız devam ediyor, taramalar devam ettikçe de bilgilerimiz sürecek.” açıklamasında bulundu.

Soylu, Gölyaka’daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ve elektrik kesintisi yaşandığını belirterek “Bunların büyük bölümü kontrollü bir şekilde yapıldı ve daha sonra peyderpey elektrik verilmeye devam edildi.” ifadesini kullandı.

Bakan Soylu bölgedeki son duruma ilişkin şöyle bilgi paylaştı:

* Şu anda ekipler olay yerine devam ediyor, yönlendirilmiş durumda. Özellikle AFAD birliklerimiz, Kızılay ve tüm birliklerimiz olay yerine yönlendirilmiş durumda. Şu anda dışarı çıkmış vatandaşlarımıza battaniye sevkiyatı devam ediyor. Bu açıdan hem valilerimiz, hem kaymakamlarımız, hem ilgili belediye başkanlarımız, muhtarlarımız herkese olay yerinde ve Allah’a şükür bir can kaybı söz konusu değil.

* Bu depremin olduğu dakikadan itibaren hem emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, güvenlik ve asayiş açısından da tüm kontrollerini sahada devam ettirmektedirler. Bu açıdan da vatandaşlarımız evlerinden çıktı. Birtakım asayiş olayları olur mu, birtakım hırsızlık olayları olur mu diye endişe içerisinde olabilirler ama gerek bekçilerimiz, gerek polislerimiz, gerek jandarmalarımız şu anda sokaklarda asayiş açısından güvenlik tedbirlerini almış durumdalar.

İçişleri Bakanı Soylu, deprem nedeniyle AFAD Başkanlığına geçerek koordinasyon merkezinde yetkililerden bilgi aldı, ardından incelemelerde bulunmak üzere helikopterle depremin meydana geldiği Düzce’ye hareket etti.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü de deprem sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, muhtemel asayiş olaylarına karşı gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığı duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Düzce’de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık” denildi.

DEPREM İSTANBUL VE ANKARA’DAN DA HİSSEDİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlimizde de hissedilen Düzce Gölyaka merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. An itibarıyla ilimizdeki 112 ve AFAD merkezinize gelen herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, “Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul'da AKOM'a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun.” açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından depremle ilgili “Hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Umuyorum ki hiçbir şekilde kayıp yaşamayız, geçmiş olsun” paylaşımını yaptı.



DÜZCE DEPREMİ, BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLER Mİ?

İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Düzce’deki depremin beklenen büyük bir İstanbul depremini tetiklemeyeceğini belirterek “İstanbul depremini tetikleseydi depremden sonra hemen etkilerdir. Yaşanan deprem yeri uzak mesafede” ifadesini kullandı.

Çakır depremle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Karadeniz çıkışında kırılmayan bir parça vardı. Büyük bir olasılıkla bu pay parçası kırıldı. Ancak şu ana kadar can kaybının bildirilmemiş olması sevindirici. Bu bölge deprem açısından son derece kötü bir yer. Derin bir dolgu sahası burası, doğal dolgu alanı, düz bir alan.

* Gölyaka ve civarı köylerde yıkım olma olasılığı yüksek. Artçılar da olacaktır ama daha büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalarda bulunmamasını öneririm. Artçılar binaların çökmesine neden olabilir.

* Düzce ve civarındaki köylerde zemin artırımı olduğu için hasar olacağını düşünüyorum. Umarım can kaybı olmaz. Hem bina yapılarını hem bölgenin zemini biliyoruz. Kaya zeminlerde binalara bir şey olmuyor, doğal dolgu yani çakıl, kumla kaplı nehir kenarları bu şekilde dolgu olduğu için burada 6’lık deprem, 7 gibi hissediliyor. Bu nedenle daha büyük bir hasar veriyor.

VATANDAŞLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Saat 04.08’de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından panik yaşayan Düzce’deki vatandaşlar sokaklara çıktı.

Battaniyelere sarılan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışıyor. Depremin merkez üssü Gölyaka’da da sokaklarda hareketlilik hakim.

Zaman zaman meydana gelen artçılar nedeniyle evlerinde durmaya çekinen vatandaşlar, Gölyaka Belediyesi önündeki Sosyal Tesisler’de ve parklarda toplandı.

AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, sokakta bekleyenlere battaniye ve sıcak çorba dağıtıyor.

Vatandaşlar, televizyonlardan depremle ilgili bilgi almaya çalışırken, ekipler kısmi elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte tarama faaliyetlerini sürdürüyor.