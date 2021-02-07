Eczacılardan ünlülere uyarı: Gıda takviyeleri reklamlarında yer almayın

Türk Eczacıları Birliği’nden (TEB), salgınla mücadele sürecinde televizyonlarda ve sosyal medyada reklamları artan takviye edici gıdaların ‘reklam yüzü’ ünlülere, “Bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almayın” uyarısı geldi.

TEB tarafından yayınlanan açık mektupta, bu tarz ürünlerin yanlış kullanımının ciddi sağlık sorunlarına hatta ölümlere yol açabileceği hatırlatıldı.

‘Muhakkak gözetim gerekiyor‘

DHA’ya konuşan İstanbul Eczacı Odası yönetim kurulu üyesi Eczacı Zozan Padel şunları söyledi: “Takviye edici gıda dediğimiz şeyler de aslında yine sağlık için kullandığımız, gıdalarda ya da doğada mineral halinde bulunan ve bazıları hayvanlardan elde edilen maddeler. Hepsinin ortak bir özelliği var, insan vücudu üzerinde bazı etkileri var. Zaten bu faydalı etkilerinden dolayı bu sıralar çok gündemde ama bize üniversitede daha ilk yılımızda, ‘Ağzınıza aldığınız her şey, potansiyel bir zehirdir’ diye söylerler. Bu gıda için, ilaçlar için hatta su için bile geçerli. Dolayısıyla ambalaj haline getirilmiş, ilaç formuna getirilmiş ürünler şu anda piyasada. Evet bu oldukça faydalı. Ama tek sorun bu ürünler, aynı ilaç gibi komşuya danışılarak, kendi başınıza karar vererek kullanabileceğiniz ürünler değil. Burada da muhakkak bir hekim, eczacı gözetimi gerekiyor.”

‘Ölümcül hastalıklara sebebiyet verebilir’

‘Gıda takviyelerinin bazı ilaçlarla etkileşimi olduğunu ve bilinçsiz kullanım sonucunda ölümcül hastalıklara neden olabileceğini‘ vurgulayan Padel şöyle devam etti: “Bahsettiğimiz gıda takviyelerinin ilaç etkileşimleri var. Kullandığınız ilaçlarla etkileşebiliyor. Örnek vermek gerekirse, unutkanlık için kullanılan bir ürün, kullandığınız kan sulandırıcılar ile ciddi olarak etkileşip beyin kanaması ya da iç organ kanamaları ve kazalarda kanamanın durdurulamaması gibi ölümcül durumlara sebebiyet verebiliyor. Ya da B12 vitamini vücudumuzda eksikse, geri dönüşsüz hasarlara neden olabiliyor. Felç gibi, konuşma bozuklukları gibi… B12 eksikliğini de folik asit alarak maskeleyebilirsiniz. ‘Bana faydası olmuştu’ ya da ‘Şu ünlü önerdi, o diyorsa işe yarar’ diyerek aldığınız bir folik asit, aslında vücudunuzdaki eksikliği maskeler. Hastaneye başvurduğunuzda da hasarlar kalıcı olduğu için bu konuda yapılacak bir şey yoktur. O hasarları ömrünüz boyunca taşımak zorunda kalırsınız.“