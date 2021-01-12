  • BIST 1.550
  • Altın 443,200
  • Dolar 7,4815
  • Euro 9,1036
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

Ege Üniversitesi: Aşı adayımız hayvan deneylerinde başarılı oldu

»
Ege Üniversitesi: Aşı adayımız hayvan deneylerinde başarılı oldu
Ege Üniversitesi: Aşı adayımız hayvan deneylerinde başarılı oldu

Ege Üniversitesi’nin (EÜ), Covid-19’a karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı açıklandı.

AA’nın üniversitenin yazılı açıklamasından aktardığına göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesindeki EÜ Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubu’nu ziyaret ederek bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döşkaya, çalışmalarına devam ettikleri DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğuna dikkat çekti.

Corona virüsüne karşı dört farklı prototip geliştirdiklerini söyleyen Döşkaya şöyle devam etti: “Hayvan deneylerinde başarılı olduk ve elde etmek istediğimiz çıktılara da ulaştık. Geliştirdiğimiz iki aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli hücresel ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi klinik aşamaya geçeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz.”

Geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında gönüllüler üzerinde deneneceğini belirten Döşkaya, bu süreçte insana etkisini inceleyeceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalar hem korona virüse karşı hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara kısa sürede koruyucu aşı geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’na göre şu anda Türkiye’de 16 yerli aşı çalışması devam etmekte. 16 aşı çalışmasını TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı12 Ocak 2021 Salı 14:46
  • Erdoğan AB ülkeleri büyükelçileri toplantısında konuştu: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin kültürel ırkçılıkla mücadelde birliği güçlendireceğine inanıyoruz12 Ocak 2021 Salı 14:45
  • Kovid-19 Aşılarının Türkiye'deki Dağıtım Sürecinin Ayrıntıları Netleşti12 Ocak 2021 Salı 13:03
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat!12 Ocak 2021 Salı 11:44
  • Türkiye'den Yunanistan ile görüşmeler için tarih12 Ocak 2021 Salı 11:10
  • Erdoğan: Perşembe veya cuma aşılama kampanyamız başlamış olacak12 Ocak 2021 Salı 10:20
  • Cem Yılmaz'dan İbrahim Tatlıses'e 'telif' esprisi: "Nereye bırakalım abi?"11 Ocak 2021 Pazartesi 21:30
  • Bahçede kuyu kazarken havan mermisi buldular: İmha edildi11 Ocak 2021 Pazartesi 20:59
  • Adnan Oktar’a 1075 yıl üç ay hapis cezası11 Ocak 2021 Pazartesi 20:34
  • Bahçeli: HDP’nin kapatılması için dava açılmazsa, MHP başvuruda bulunacak11 Ocak 2021 Pazartesi 19:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti