Ege Üniversitesi: Aşı adayımız hayvan deneylerinde başarılı oldu

Ege Üniversitesi’nin (EÜ), Covid-19’a karşı koruma sağlamak üzere TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısının, hayvan deneylerinde başarılı olduğu ve önümüzdeki günlerde klinik deneylere başlanacağı açıklandı.

AA’nın üniversitenin yazılı açıklamasından aktardığına göre, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) bünyesindeki EÜ Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubu’nu ziyaret ederek bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Döşkaya, çalışmalarına devam ettikleri DNA aşısının yüksek biyoteknolojik bir aşı tekniği olduğuna dikkat çekti.

Corona virüsüne karşı dört farklı prototip geliştirdiklerini söyleyen Döşkaya şöyle devam etti: “Hayvan deneylerinde başarılı olduk ve elde etmek istediğimiz çıktılara da ulaştık. Geliştirdiğimiz iki aşı prototipi, deney hayvanlarında kuvvetli hücresel ve salgısal bağışık yanıtı uyardı. Şimdi klinik aşamaya geçeceğiz, bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz.”

Geliştirdikleri aşının klinik deney aşamasında gönüllüler üzerinde deneneceğini belirten Döşkaya, bu süreçte insana etkisini inceleyeceklerini ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak da “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu çalışmalar hem korona virüse karşı hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara kısa sürede koruyucu aşı geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’na göre şu anda Türkiye’de 16 yerli aşı çalışması devam etmekte. 16 aşı çalışmasını TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekliyor.