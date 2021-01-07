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Ege'de Türk Yunan gerilimi

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Kardak Kayalıkları'nda gerilim!
Ege'de Türk Yunan gerilimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı, iki Yunan sahil güvenlik botunun karasuları ihlali yaptığını duyurdu. Açıklamada, ihlal yapan unsurların ittirilerek karasularından çıkarıldığı ifade edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıkları mevkiinde yeni bir gerilim yaşandığını duyurdu. İki Yunan sahil güvenlik botunun karasuları ihlali yaptığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"06 Ocak 2021 tarihinde saat 10:03'te Kardak Kayalıkları bölgesinde 2 Yunan Sahil Güvenlik unsuru tarafından karasuyu ihlali yapılmıştır. 4 Türk Sahil Güvenlik botu tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları ile karasuyu ihlali yapan 2 Yunan unsuru karasularımızdan çıkartılmıştır.
Türk Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen önleme manevraları esnasında Türk Sahil Güvenlik Botu ile Yunan Sahil Güvenlik Botu arasında sürtme yaşanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı denizlerimizin emniyetini ve güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başındadır."

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