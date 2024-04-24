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Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Bolat ile görüştü

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Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin sürdürülmesi konusunda önemli kararlar aldıklarını bildirdi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, Türkiye Ticaret Bakanı Bolat ile görüştü

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı, Türkiye-KKTC Ortak Komite Eş Başkanı Amcaoğlu ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret eden Bolat, "Görüşmemizde, KKTC ile ülkemiz arasındaki ticaret, yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin yanı sıra, KKTC'nin gümrük altyapısının modern araç ve yöntemlerle geliştirilmesi, ürün güvenliği ve denetimi ile piyasa gözetimi alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı çalışmalarının sürdürülmesi konusunda önemli kararlar aldık." değerlendirmesini yaptı.

Bolat, KKTC'nin artan bölgesel önemine dikkati çekerek, KKTC'nin uluslararası arenadaki rolünün geliştirilmesine ve kalkınmasının hızlandırılmasına yönelik desteklere devam edeceklerini kaydetti.

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