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Ekransız odada uyumak uyku kalitesini artırıyor

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ABD'de yapılan bir araştırma, yatakta televizyon izlemeyen, telefon kullanmayan ve gece telefonların bildirimlerini kapatan ergenlerin daha iyi uyuduğunu ortaya koydu.
Ekransız odada uyumak uyku kalitesini artırıyor

ABD’nin California Üniversitesinde yapılan araştırmada, uyku öncesi ekran alışkanlıkları ile uyku kalitesi arasındaki bağlantı incelendi.

News Medical’in haberine göre, yaşları 10 ila 14 olan 10 bin 280 kişi üzerinde yapılan araştırmada, 2018-2020 döneminde bu kişilerin uyku düzeni ile telefon ve sosyal medya kullanımı arasındaki ilişki izlendi.

Çocuk sağlığı ve zihin gelişimi üzerinde ABD’de yapılan en geniş kapsamlı çalışmalardan biri olan araştırmaya göre, uykuya dalma sorunu, yatak odasında televizyon veya internet bağlantısı olan bir cihaz bulundurma durumunda yüzde 27, telefonun bildirimlerini açık bırakılması durumunda ise yüzde 23 oranında artıyor.

Araştırmada, uyumadan önce sosyal medya kullanımı, video oyunları oynama, internette arama yapma ve film, dizi ve video klip izleme gibi durumların da uykuya dalma sorununu artıran etkenler arasında olduğu belirtildi.

İzlenen çocukların yüzde 20’sinin gece uyandıklarında telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını kontrol ettikleri kaydedilen araştırmada, bu durumun uyku sorununu yüzde 34 oranında artırdığı kaydedildi.

GELİŞİM İÇİN ÖNEMLİ

Araştırmaya konu olan çocukların yüzde 15,5’inin haftada birkaç gün uykuya dalma sorunu yaşadığı, yüzde 16,9’unun ise haftada en az bir kez telefon bildirimlerinden dolayı uykularının bölündüğü bildirildi.

California Üniversitesinden Jason Nagato, araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yeterli ve kaliteli uykunun genç ergenlerin gelişimi için önemli olduğunu vurguladı.

Gece uyandığında telefon veya sosyal medya hesaplarını kontrol etmeme tavsiyesinde bulunan Nagato, “Araştırmamız, ekranları yatak odasının dışında tutmanın, cihaz bildirimlerini kapatmanın ve yatakta sosyal medya kullanımından kaçınmanın ergenler arasında daha iyi uyku ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.” ifadesini kullandı.

Toronto Üniversitesinden bir diğer araştırmacı Kyle T. Ganson da, çevresel şartların, ergenlerin gelişim sürecini daha zorlu bir dönem haline getirdiğini belirterek, sosyal medya ve akıllı telefonların bu gelişim sürecindeki etkisinin farkında olunmasının önemine vurgu yaptı.

Araştırmanın sonuçları Sleep Health dergisinde yayımlandı.

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