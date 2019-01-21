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“El-Arab News Channel” merkezini Güney’e taşımak istemiş

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Arap televizyon istasyonlarının Güney Kıbrıs’tan yayın yapmak istemelerinin, çoğu propaganda maksatlı kurulduğu için, Rum Yönetimi’ne diplomatik baş ağrısı oluşturduğu haber verildi.
“El-Arab News Channel” merkezini Güney’e taşımak istemiş

Arap televizyon istasyonlarının Güney Kıbrıs’tan yayın yapmak istemelerinin, çoğu propaganda maksatlı kurulduğu için, Rum Yönetimi’ne diplomatik baş ağrısı oluşturduğu haber verildi.

Politis “propaganda maksatlı kurulan ve diplomatik baş ağrısı oluşturan” kanallardan birinin de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın genel yayın yönetmenliğini yaptığı “El-Arab News Channel” olduğunu, kanalın 2017’de kapatılmasından önce merkezini Güney Kıbrıs’a taşımak için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Ekologlar Milletvekili Yorgos Perdikis’in, Suudi Arap Prens Al Walid Bin Talal’e ait olan kanalın merkezini Güney Kıbrıs’a taşıma başvurusuyla ilgili sorusu üzerine İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, El-Arab News Channel’in talebini doğruladığını yazdı.

Habere göre, Petridis, El Arab News Channel CEO’su Fahad Al Sukayit’in, İçişleri eski Bakanı Sokratis Hasikos ile görüşerek, kanalın merkezinin Güney Kıbrıs’a taşınması konusunda bilgi istediğini anlattı.

Rum Radyo-Televizyon Üst Kurulu, talep üzerine kanala mektup göndererek, uydu üzerinden üçüncü ülkelere yayın yapılacak ise izne gerek olmadığı cevabını verdi. Kurul Müdürü Neofitos Epaminondas, o zamandan beridir kanaldan herhangi bir cevap gelmediğine işaret etti.

“Ne Kurul, ne de milletvekili konuyu daha ileri araştırma zahmetine girmemiş görünüyor çünkü internet kanallarına göre, Bahreyn söz konusu kanalı, rejim karşıtı yayınlardan dolayı kapattı” ifadesini kullanan gazete, kanalın merkezini önce Katar’a taşımak istediğini ancak çalışanlarına vize verilmeyince Güney Kıbrıs’a taşınmayı düşündüğü, Şubat 2017’de de kapandığı belirtildi.

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