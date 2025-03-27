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Elektrik kesintisi

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Çatalköy ve Ağırdağ’da elektrik kesintisi
Elektrik kesintisi

Çatalköy Sanayi Bölgesi ile Ağırdağ İlkokulu bölgesinde bugün üç saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti nedeniyle 10.00-13.00 saatleri arasında Çatalköy Sanayi Bölgesinin bir kısmına elektrik verilemeyecek.

Ağırdağ İlkokulu bölgesinde ise alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

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