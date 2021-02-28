Elektrik kesintisi nedeniyle 19’uncu kattaki evine merdivenlerden çıkan kadın hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde elektrik kesintisi nedeniyle asansörü kullanamayacağı için 19’uncu kattaki evine yürüyerek çıkmak zorunda kalan 73 yaşındaki kadın merdivenlerde fenalaşıp hayatını kaybetti.

Bronx’ta yaşayan Ada Longmore’un, cuma günü sabah saat 08:00’de elektriği kesilen ve akşama kadar gelmeyen apartmandaki evine çıkarken, 18’inci kat ile 19’uncu kat arasındaki basamaklarda yere yığıldığı açıklandı.

Kızı Sandra Nicholas, Longmore’un bir yılı aşkın süredir akciğerinde sorun olduğunu, merdivenleri tırmandığı sırada oksijeninin bittiğini söyledi.

Eşi Algon Longmore, eşiyle, hastaneye gidip oksijen tüpünü doldurduklarını, eve kadar çıkabileceğini düşündüğünü ancak saat 15:10’da fenalaştığını anlattı.

Sağlık ekiplerinin Ada Longmore’un hayatını kaybettiğini belirlediğini söyleyen Algon Longmore, “O kadar üzgünüm ki ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

Bu tür kesintilerin bölgede sık yaşanmadığını söyleyen yetkililer, “Trafoda yangın çıktı ve saatlerce kesinti oldu. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüz” dedi.

Polis, soruşturma başlattı.