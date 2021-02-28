  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Elektrik kesintisi nedeniyle 19’uncu kattaki evine merdivenlerden çıkan kadın hayatını kaybetti

» »
Elektrik kesintisi nedeniyle 19’uncu kattaki evine merdivenlerden çıkan kadın hayatını kaybetti
Elektrik kesintisi nedeniyle 19’uncu kattaki evine merdivenlerden çıkan kadın hayatını kaybetti

ABD’nin New York kentinde elektrik kesintisi nedeniyle asansörü kullanamayacağı için 19’uncu kattaki evine yürüyerek çıkmak zorunda kalan 73 yaşındaki kadın merdivenlerde fenalaşıp hayatını kaybetti.

Bronx’ta yaşayan Ada Longmore’un, cuma günü sabah saat 08:00’de elektriği kesilen ve akşama kadar gelmeyen apartmandaki evine çıkarken, 18’inci kat ile 19’uncu kat arasındaki basamaklarda yere yığıldığı açıklandı.

Kızı Sandra Nicholas, Longmore’un bir yılı aşkın süredir akciğerinde sorun olduğunu, merdivenleri tırmandığı sırada oksijeninin bittiğini söyledi.

Eşi Algon Longmore, eşiyle, hastaneye gidip oksijen tüpünü doldurduklarını, eve kadar çıkabileceğini düşündüğünü ancak saat 15:10’da fenalaştığını anlattı.

Sağlık ekiplerinin Ada Longmore’un hayatını kaybettiğini belirlediğini söyleyen Algon Longmore, “O kadar üzgünüm ki ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.

Bu tür kesintilerin bölgede sık yaşanmadığını söyleyen yetkililer, “Trafoda yangın çıktı ve saatlerce kesinti oldu. Böyle bir şey yaşandığı için çok üzgünüz” dedi.

Polis, soruşturma başlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lady Gaga’nın köpeklerini gezdiren kişiyi vurup iki köpeğini alıp kaçtılar26 Şubat 2021 Cuma 21:00
  • Corona virüsü aşısında Kötü haber: ‘Çin aşısı olana AB vizesi yok’26 Şubat 2021 Cuma 19:43
  • Twitter'da para kazanma dönemi: 'Süper Takip' ile abonelik sistemi planlanıyor26 Şubat 2021 Cuma 19:05
  • BioNTech CEO'su Prof. Şahin açıkladı: Üçüncü doz aşı denenecek25 Şubat 2021 Perşembe 22:48
  • Oyuncu Berkay Ateş: Dört gün Tarkan’ın korumalığını yaptım ama onu hiç görmedim25 Şubat 2021 Perşembe 21:42
  • Pasifik Okyanusu’nda 14 saat boyunca ‘deniz çöpü’ne tutunarak hayatta kaldı25 Şubat 2021 Perşembe 21:29
  • Geçen yıl 35 dolara almıştı: Açık artırmada yarım milyon dolara alıcı bulması bekleniyor25 Şubat 2021 Perşembe 21:15
  • Çin’de koca boşandığı eşine yaptığı ev işleri için tazminat ödeyecek25 Şubat 2021 Perşembe 20:55
  • Sahte kuponu, ‘kazanmış gibi’ gösterip 60 bin lira haksız kazanç sağladılar25 Şubat 2021 Perşembe 20:46
  • Bill Gates: Bitcoin taraftarı değilim25 Şubat 2021 Perşembe 14:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti