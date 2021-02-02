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Elon Musk: Twitter’ı bir süreliğine bırakıyorum

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SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, son zamanlarda Bitcoin, diğer kripto paralar ve GameStop olayıyla ilgili yaptığı paylaşımlardan sonra Twitter üzerinden uygulamayı kullanmayı bir süre bırakacağını açıkladı.
Elon Musk: Twitter’ı bir süreliğine bırakıyorum

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, son zamanlarda Bitcoin, diğer kripto paralar ve GameStop olayıyla ilgili yaptığı paylaşımlardan sonra Twitter üzerinden uygulamayı kullanmayı bir süre bırakacağını açıkladı.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk Twitter’a bir süre ara vereceğini duyurdu. Yine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Twitter’ı bir süreliğine bırakıyorum” diyen Musk, yaptığı paylaşımlarla kripto para piyasasında ciddi bir etki yaratmıştı.

Musk Clubhouse'da, "Bitcoin'i 8 yıl önce almalıydım partiye geç kaldım" demişti. Bitcoin'in iyi birşey olduğunu ve destekçisi olduğunu belirten Musk, "Dogecoin'in küresel bir para olması eğlenceli olurdu” diye eklemişti. Musk’ın Twitter profil açıklamasına geçen hafta Bitcoin etiketi ve emojisi koymasından sonra kripto para birimi yüzde 10 yükselişle 36 bin doların üzerine çıkmıştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin Londra işlemlerinde anlık olarak yüzde 15 yükseliş kaydetmişti.

Cuma günü erken saatlerdeyse Musk Twitter’da paylaştığı ve bir köpeğin kapağında olduğu “Dogue” dergisiyle Dogecoin rallisinin de fitilini ateşlemişti. En başta bir şaka olarak yaratılan Dogecoin son cuma günü yüzde 300 artış gösterdi.

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