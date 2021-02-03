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Elon Musk’tan uzay çekilişi: Kazanan uzaya gidecek 4’ncü kişi olacak

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Elon Musk’tan uzay çekilişi: Kazanan uzaya gidecek 4’ncü kişi olacak
Elon Musk’tan uzay çekilişi: Kazanan uzaya gidecek 4’ncü kişi olacak

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna çıkacak dördüncü kişi, ABD'deki bir çocuk hastanesine bağışta bulunan kişiler arasında çekilişle belirleneceği açıklandı.

ABC’nin haberine göre Inspriation4 adı verilen yolculuk, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle yapılacak.

EKİM AYINDA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANIYOR
Toplam dört kişinin katılacağı yolculuğun yılın son çeyreğinde muhtemelen Ekim'de yapılması planlanırken kapsülün yörüngede kaç gün geçireceği henüz bilinmiyor.

SpaceX’den yapılan açıklamada, uçuşun Florida’daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği bildirildi.

TİCARİ ASTRONOT EĞİTİMİ VERİLECEK

Açıklamada, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedilerek, "Inspiration 4" görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verileceği belirtildi.

"Inspiration 4" görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi

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