Emekli amiraller bildirisiyle ilgili Kalın'dan açıklama: Haddinizi bilin

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 104 emekli amiralin bildiri yayınlamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür.



Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir.



#HaddiniziBilin ve yerinizde oturun.