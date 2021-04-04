  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Emekli amiraller bildirisiyle ilgili Kalın'dan açıklama: Haddinizi bilin

»
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Montrö açıklamasına' ilişkin 'darbe dönemlerini çağrıştıran' ifadelerini kullanırken 'Haddinizi bilin ve yerinizde oturun' dedi.
Emekli amiraller bildirisiyle ilgili Kalın'dan açıklama: Haddinizi bilin

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 104 emekli amiralin bildiri yayınlamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ABD'ye ihracatı rekor seviyeye ulaştı03 Nisan 2021 Cumartesi 23:45
  • Sözcü yazarı Muratoğlu: Ziraat Bankası logosuna başak yerine ampul koysun!03 Nisan 2021 Cumartesi 23:00
  • Türk Tabipleri Birliği'nden Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Covid-19 da meslek hastalığıdır!03 Nisan 2021 Cumartesi 22:30
  • Hayvansever hemşire sokak hayvanlarını beslemek için her gün kilometrelerce yol katediyor03 Nisan 2021 Cumartesi 21:15
  • Babacan: Açıklamazsanız, biz o kayıtları açıp göstereceğiz03 Nisan 2021 Cumartesi 20:50
  • PTT, 'En İyi Avrupa Pulu Yarışması'nda birinci oldu03 Nisan 2021 Cumartesi 20:45
  • Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Salgın yönetimi bizim kontrolümüzde olsaydı bugünkü durumu yaşamazdık03 Nisan 2021 Cumartesi 20:32
  • Türkiye'de Koronavirüs | 186 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 45 bine yaklaştı!03 Nisan 2021 Cumartesi 20:31
  • Dolardaki ve faizdeki artış otomobil satışlarında rekor getirdi03 Nisan 2021 Cumartesi 20:00
  • Yunanistan'dan Türkiye'ye sığınmacı geçişlerine destek suçlaması03 Nisan 2021 Cumartesi 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti