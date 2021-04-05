Emekli amirallere gözaltı

Ankara başsavcılığı ‘Montrö bildirisi’nde imzası bulunan 14 emekli amiral için gözaltı kararı aldı. 10 imzacı gözaltına alındı, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapıldı.

Ankara başsavcılığı ‘Montrö bildirisi’nde imzası bulunan 14 emekli amiral için gözaltı kararı aldı. 10 imzacı gözaltına alındı, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapıldı.

Gözaltına alınan emekli amiraller şöyle: Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal.

İstanbul’da bulunan Sevim, Gürdeniz, Eraydın, Olcay, Sağdıç ve Ertürk’ün Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey’e ise evlerindeki arama-el koyma işlemi sonrası üç gün içinde emniyete müracaat edip ifade vermesi için tebligat yapıldı.

Soruşturma Türk Ceza Kanunu’nun 316/1 maddesinde yazılı ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçu kapsamında başlatıldı.

Başsavcılık, ‘bildiriyi hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla’ re’sen soruşturma başlatmıştı.

Ne olmuştu?

104 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete ‘yol göstermiş’, “O amirallerin maaşı kesilsin, rütbesi sökülsün” demişti.Reklam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiriyi ‘zevzeklik’ olarak değerlendirmiş, “İktidar bildirinin üstünde tepiniyor” demişti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirimişti.

“Sahte gündemler tutmaz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ekonomi üzerinden Erdoğan’a seslenmişti.

HDP, hükümetten gelen tepkileri, ‘siyasi kurnazlık ve fırsatçılık’ diye yorumlamıştı.