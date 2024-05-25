Emlak şirketi çalışanı sattığı konutların parasını çaldı

Girne’de faaliyet gösteren bir emlak şirketinde çalışan G.A. (E-33), sattığı iki konutun parasını çalmaktan tutuklandı.
Polis basın bültenine göre “müstahdem tarafından hırsızlık” olayı 3-23 Mayıs tarihleri arasında meydana geldi.
Bahçeli’de yapımı devam eden iki konutun satışını yapan G.A.’nın, satıştan temin ettiği toplam 30 bin 370 sterlin nakit parayı, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı belirlendi.
G.A. tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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