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Emre Çelikkol’un “Yolculuk” Başlıklı Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı

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​​​​​​​“Yolculuk” sergisi, 22 Ağustos 2025 tarihine kadar Lefkoşa Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD Art Space’te ziyaret edilebilir.
Emre Çelikkol’un “Yolculuk” Başlıklı Sergisi ARUCAD Art Space’te Açıldı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Seramik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Çelikkol’un kişisel sergisi “Yolculuk”, 29 Temmuz Salı akşamı ARUCAD Art Space’te gerçekleşen açılış kokteyliyle sanatseverlerle buluştu.

Cam ve seramik gibi hem kırılgan hem dirençli malzemelerle çalışan Çelikkol, bu seride aidiyet, ayrılık ve yeniden başlangıç temaları etrafında şekillenen duyguları izleyiciyle buluşturuyor. Serginin merkezinde yer alan kuş figürü; özgürlüğün yanı sıra sürgün, yalnızlık ve eve dönüş arzusunu da simgeliyor.

Zorunlu ya da gönüllü bir başlangıcın izini süren Yolculuk, her bir eseriyle hem bireysel hem de evrensel bir içsel yolculuğun yansımalarını sunuyor. Cam ve seramiğin hassas yapısı, sergide ele alınan dönüşüm, kırılma ve yeniden yapılanma gibi duyguları güçlü bir biçimde yansıtıyor.

“Yolculuk” sergisi, 22 Ağustos 2025 tarihine kadar Lefkoşa Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD Art Space’te ziyaret edilebilir.

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