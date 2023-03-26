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En Çok Yağış Neereye Düştü

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Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 0.4 kg ile Kırıkkale’de kaydedildiğini belirtti
En Çok Yağış Neereye Düştü

Meteoroloji Dairesi dün sabahtan bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 0.4  kg ile Kırıkkale’de kaydedildiğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Kırıkkale’yi metrekareye 0.3 kg ile Güzelyurt takip etti.

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