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En Çok Yağış Nereye Düştü

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En Çok Yağış Nereye Düştü
En Çok Yağış Nereye Düştü

Hafif yağmurlu havanın etkili olduğu dün, Beyarmudu’nda 2 kg, Koruçam’da da 1 kg yağış kaydedildi.

 

Meteoroloji Dairesi’nin bu sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatteki ölçümlerine göre metrekareye Beyarmudu’na 2 kg, Koruçam’a ise 1 kg yağış düştü.

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